Boca se durmió en Mendoza y Gimnasia se lo empató en la última jugada

Boca golpeó primero con Velasco

Boca respondió y, cuando lograba acelerar en los metros finales, encontraba espacios para lastimar. A los 17 minutos apareció Velasco, la figura del visitante, quien abrió el pie derecho frente al arco y colocó la pelota en el ángulo izquierdo de Rigamonti para establecer el 1-0.

La ventaja duró apenas dos minutos. Gimnasia elaboró una buena acción colectiva por izquierda, Antonini lanzó el centro y Sabatini controló dentro del área, giró y sacó un potente derechazo para establecer el empate.

El golpe no modificó el planteo de Boca, que continuó buscando y volvió a sacar ventaja a los 37 minutos. Velasco encabezó una gran jugada, asistió de taco a Gorosito y el lateral encontró a Zenón, quien definió para poner el 2-1.

El propio Velasco estuvo cerca de ampliar la diferencia cuatro minutos después, pero su remate se estrelló contra el palo. Esa oportunidad terminaría cobrando mayor importancia por lo ocurrido después.

Dominio mendocino

Boca regresó dormido del vestuario y Gimnasia se adueñó del complemento. El equipo mendocino encontró espacios primero a espaldas de Gorosito y luego por el sector ocupado por el juvenil Satas, hasta conseguir arrinconar al conjunto de Arruabarrena contra el arco de Montero.

El entrenador xeneize intentó corregir los problemas defensivos con los ingresos de Herrera y Blanco por Pellegrino y Satas, pero no logró modificar el desarrollo del encuentro.

A los 71 minutos, Sabatini volvió a mandar la pelota a la red y parecía establecer el 2-2, aunque un milimétrico fuera de juego frustró el festejo del Lobo. Boca recibió una vida más, pero tampoco consiguió aprovecharla.

Gimnasia continuó atacando y empujando a un rival que prácticamente había renunciado a buscar el tercer gol. Cuando todo indicaba que el conjunto mendocino se quedaría sin recompensa, llegó el empate.

A los 93 minutos, Fernández capturó un rebote dentro del área y sacó un remate furioso contra el palo derecho para decretar el 2-2 definitivo y desatar el festejo de los hinchas locales. Poco después, Darío Herrera señaló el final.

El empate le permitió a Gimnasia sumar un punto merecido y afianzarse en los puestos de clasificación del Grupo A. Para Boca, en cambio, dejó un sabor amargo por la manera en que perdió dos puntos después de haber mostrado buenos pasajes durante la primera mitad.

El nivel exhibido en el complemento encendió además una señal de alarma para Arruabarrena en un momento clave de la temporada. El Xeneize tiene ahora la mirada puesta en el duelo frente a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Por el Torneo Clausura, Boca recibirá a Central Córdoba en la próxima fecha, mientras que Gimnasia de Mendoza visitará a Defensa y Justicia.