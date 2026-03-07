Franco Colapinto habló tras la floja qualy en Australia: "Tenemos una idea de lo que pasa"

Tras la sesión, Colapinto reconoció que el equipo detectó algunos de los problemas del auto, aunque explicó que las soluciones no llegarán de inmediato. “Tenemos una idea de lo que pasó, pero es muy difícil solucionarlo rápido. Diseñar una parte del auto y corregir sus problemas lleva semanas de trabajo entre el simulador, el diseño y la fábrica”, explicó.

El argentino remarcó que el proceso para mejorar el rendimiento del monoplaza requiere tiempo y análisis profundo. “Lo más importante es entender de dónde vienen los problemas grandes del auto y trabajar en eso. Después llevarlo a la práctica es un proceso largo”, señaló.

Además, Colapinto comparó lo ocurrido en Melbourne con las sensaciones positivas que había dejado la pretemporada en Bahréin. Según explicó, el comportamiento del auto fue muy distinto y el equipo ahora intenta comprender por qué ocurrió ese cambio de rendimiento. “Es totalmente distinto a Bahréin, así que vamos a tener que trabajar para entender esas diferencias. Creo que vamos por buen camino, aunque claramente no estamos donde queríamos estar”, analizó.

El piloto argentino también advirtió que algunos rivales mostraron un nivel más competitivo del esperado en el inicio del campeonato. “Equipos como Visa Audi están muy fuertes y hay que entender el por qué para mejorar esos detalles que nos faltan”, sostuvo.

De cara a lo que viene, Colapinto remarcó la importancia de evolucionar rápido durante las primeras carreras del calendario. “Aunque el campeonato es largo, es importante traer mejoras lo antes posible para acercarnos a los de adelante”, concluyó.

La carrera principal del Gran Premio de Australia se disputará durante la madrugada del domingo en horario argentino. Allí, Colapinto buscará avanzar desde el 16° puesto e intentar sumar los primeros puntos de la temporada para Alpine.