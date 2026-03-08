Gran Premio de Australia: Franco Colapinto terminó 14º y George Russell se llevó el triunfo

La primera competencia de la temporada 2026 estuvo repleta de vicisitudes para el argentino. En la largada, realizó una maniobra excelente para evitar el choque con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bull). Luego, cumplió un pase y siga porque un mecánico tocó su monoplaza justo antes de la vuelta previa. Lejos de la pelea por las primeras posiciones, terminó a cuatro lugares de su compañero, el francés Pierre Gasly, que sumó un punto.

Más allá de esas complicaciones, Colapinto manifestó su expectativa de cara al Gran Premio de Shanghai, que tendrá lugar el próximo fin de semana: "El ritmo fue un poco mejor que en la qualy. Creo que en carrera peleamos un poquito más. Podría haberme quedado tirado en la largada por lo cerca que le pasé a Lawson. Por suerte, terminamos la carrera, creo que fue muy larga. Hay que laburar para mejorar y ojalá dentro de poco tengamos mayor performance y podamos pelear más adelante”.

En Australia, la prueba tuvo los abandonos del australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Audi) antes del inicio y del español Fernando Alonso (Aston Martin), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac) por problemas en sus monoplazas.

Por su parte, Russell consiguió la victoria luego de una interesante pelea con Leclerc y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), a quienes pudo dejar atrás recién en la vuelta 29, cuando transcurría exactamente la mitad de la carrera en el circuito de Albert Park.

En el inicio de la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1, la escudería alemana logró una importante ventaja con respecto al resto de los equipos. Esto se vio tanto en la qualy como en la carrera de este domingo. La dupla liderada por Toto Wolff no decayó en ritmo durante todo el transcurso de la competencia y sacó chapa de candidata.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron el británico Lando Norris (McLaren), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), los británicos Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), el brasilero Gabriel Bortoleto (Audi) y Gasly.