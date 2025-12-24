El posteo de Adrián "Maravilla" Martínez que desató revuelo entre los hinchas de Racing Club

Maravilla compartió en sus historias de Instagram un mensaje reafirmando su fidelidad a la “Academia” y su intención de retirarse en Avellaneda, despejando cualquier duda que algún hincha tenía sobre su futuro en el club.

Adrian maravilla martinez Adrián Maravilla Martínez y el posteo en Instagram que desató revuelo.

El video que generó tanta repercusión mostraba a un hincha de Boca intentando convencer al delantero de sumarse a su equipo. Además, aprovechó para cuestionar a Juan Román Riquelme, presidente del club: “Riquelme, este es el nueve para Boca. Pero bueno, vos nunca querés poner la plata”.

Tras la polémica, Martínez respondió de manera contundente y despejó cualquier especulación sobre su futuro. El delantero, de 33 años, publicó una foto con la camiseta de Racing acompañada de la frase: “Primer y último escudo que beso. Gracias Racing. Lealtad... ”. El mensaje calmó a los seguidores de la “Academia”, quienes ven con tranquilidad su permanencia.

Desde su llegada a Avellaneda, “Maravilla” se ganó rápidamente el cariño de los fanáticos académicos, marcando 52 goles y repartiendo 12 asistencias en 94 partidos, siendo una de las piezas más importantes del club en la consagración de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana del año pasado.