El posteo de Adrián "Maravilla" Martínez que desató revuelo entre los hinchas de Racing Club

El delantero de la Academia utilizó su Instagram para responder al viral pedido para que se sume a Boca.
Adrián Maravilla Martínez, delantero de Racing, salió al cruce de los rumores sobre un posible pase a Boca tras la difusión de un video que circuló en redes sociales pidiéndole que juegue en el club xeneize. Queda más que claro que nunca hubo tal posibilidad, más todavía viendo el posteo del 9 de la Academia.
Maravilla compartió en sus historias de Instagram un mensaje reafirmando su fidelidad a la “Academia” y su intención de retirarse en Avellaneda, despejando cualquier duda que algún hincha tenía sobre su futuro en el club.
El video que generó tanta repercusión mostraba a un hincha de Boca intentando convencer al delantero de sumarse a su equipo. Además, aprovechó para cuestionar a Juan Román Riquelme, presidente del club: “Riquelme, este es el nueve para Boca. Pero bueno, vos nunca querés poner la plata”.
Tras la polémica, Martínez respondió de manera contundente y despejó cualquier especulación sobre su futuro. El delantero, de 33 años, publicó una foto con la camiseta de Racing acompañada de la frase: “Primer y último escudo que beso. Gracias Racing. Lealtad... ”. El mensaje calmó a los seguidores de la “Academia”, quienes ven con tranquilidad su permanencia.
Desde su llegada a Avellaneda, “Maravilla” se ganó rápidamente el cariño de los fanáticos académicos, marcando 52 goles y repartiendo 12 asistencias en 94 partidos, siendo una de las piezas más importantes del club en la consagración de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana del año pasado.
