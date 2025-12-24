Fútbol |

El posteo de Adrián "Maravilla" Martínez que desató revuelo entre los hinchas de Racing Club

El delantero de la Academia utilizó su Instagram para responder al viral pedido para que se sume a Boca.

Adrián Maravilla Martínez, delantero de Racing, salió al cruce de los rumores sobre un posible pase a Boca tras la difusión de un video que circuló en redes sociales pidiéndole que juegue en el club xeneize. Queda más que claro que nunca hubo tal posibilidad, más todavía viendo el posteo del 9 de la Academia.

Maravilla compartió en sus historias de Instagram un mensaje reafirmando su fidelidad a la “Academia” y su intención de retirarse en Avellaneda, despejando cualquier duda que algún hincha tenía sobre su futuro en el club.

Adrian maravilla martinez
Adrián Maravilla Martínez y el posteo en Instagram que desató revuelo.

Adrián Maravilla Martínez y el posteo en Instagram que desató revuelo.

El video que generó tanta repercusión mostraba a un hincha de Boca intentando convencer al delantero de sumarse a su equipo. Además, aprovechó para cuestionar a Juan Román Riquelme, presidente del club: “Riquelme, este es el nueve para Boca. Pero bueno, vos nunca querés poner la plata”.

Tras la polémica, Martínez respondió de manera contundente y despejó cualquier especulación sobre su futuro. El delantero, de 33 años, publicó una foto con la camiseta de Racing acompañada de la frase: “Primer y último escudo que beso. Gracias Racing. Lealtad... ”. El mensaje calmó a los seguidores de la “Academia”, quienes ven con tranquilidad su permanencia.

ADEMÁS: El extenso calendario de la AFA para el fútbol argentino en 2026

Desde su llegada a Avellaneda, “Maravilla” se ganó rápidamente el cariño de los fanáticos académicos, marcando 52 goles y repartiendo 12 asistencias en 94 partidos, siendo una de las piezas más importantes del club en la consagración de la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana del año pasado.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados