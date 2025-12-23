La crítica de Roger Federer al mundo del tenis: "Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte"

“En el tenis, olvidamos a las leyendas de nuestro deporte. No las visibilizamos ni las incluimos lo suficiente, y siempre me ha entristecido no ver a todos los héroes que allanaron el camino para nosotros con más frecuencia”, afirmó Roger Federer en el podcast de Andy Roddick.

El extenista explicó que la idea de la Laver Cup surgió precisamente de esa preocupación y de conectar a las distintas generaciones: “Siempre fue algo que vivió dentro de mí. Pensé que debíamos reunirnos, pasar tiempo juntos y darles un papel a quienes hicieron historia. Así nacieron los capitanes y los asistentes de la Laver Cup”.

Federer subrayó el valor de las pequeñas interacciones entre generaciones, como el encuentro reciente entre Yannick Noah y otros jugadores, y la inspiración que supone para los jóvenes compartir una semana con figuras como Rod Laver, Andre Agassi o Björn Borg.

“Lo que quería era que los jugadores, al venir a la Laver Cup, se sintieran inspirados y motivados para lo que viene, que aprendieran sobre la historia del juego y pasaran tiempo juntos, formando un equipo que normalmente no tendría esa oportunidad”, relató el suizo.

Por otro lado, habló del proceso del retiro y los problemas físicos que tuvo en ese final de carrera. Federer no ocultó la dificultad de su decisión: “Mi rodilla se fue poniendo cada vez peor y me di cuenta de que ya no podía volver. Tomé un descanso y tuve que salir casi por completo del deporte”.

El exnúmero 1 del mundo detalló que, aunque barajó retirarse en el US Open o en el torneo de Basilea, finalmente optó por la Laver Cup en Londres, motivado por el deseo de no estar solo en la pista en ese momento crucial. “Siempre he sido un jugador de equipo en el fondo, y hacerlo en Londres, donde viví algunos de mis mayores éxitos, tenía sentido. Solo esperaba que no fuera un momento triste, y fue mucho mejor de lo que imaginé”, recordó.