Deportes |

La curiosa foto de Messi en India: cómo nunca antes visto

En medio del tráfico importante en las calles, un taxista del país asiático se sacó una selfi con Leo, Rodrigo De Paul y Luis Suárez sin abonar un solo dólar, mientras algunos pagaron grandes sumas para verlo en el país.

Lionel Messi protagonizó una curiosa foto en India en la que se lo vio cómo nunca antes visto y se volvió viral. En medio del tráfico importante en las calles, un taxista del país asiático se sacó una selfi con Leo, Rodrigo De Paul y Luis Suárez sin abonar un solo dólar, mientras algunos pagaron grandes sumas para verlo en el país.

Sí, ¡selfi de Leo en medio del tráfico y con De Paul y Suárez! Las imágenes, que ocurrieron en medio de la gira de las estrellas del Inter Miami en India, se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Leo protagonizó eventos en Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.

image

En medio de este tour, hubo experiencias para ver a Messi que rondaban los 11.000 dólares e incluían un saludo personal de pocos minutos, una foto individual, ubicaciones preferenciales y una camiseta oficial firmada. En el caso de eventos corporativos o encuentros privados, el valor del acceso podía trepar hasta los 120.000 dólares por asistente.

Para el público masivo existían opciones más económicas: las entradas partían desde unos 42 dólares para presentaciones en estadios, donde Messi se limitó a saludar a los presentes y a decir unas breves palabras. El taxista, en tanto, describió su cruce casual con las tres figuras como una “foto de fortuna”, algo que no tiene precio ni se puede comprar.

