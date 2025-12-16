Mauricio Macri, durísimo contra Riquelme: "Está destrozando a Boca"

En una nota para el canal Laca Stream en el marco de la presentación de su último libro sobre su padre, Macri recordó su paso por Brandsen 805 y disparó hacia Riquelme y su manera de dirigir el club. Cabe recordar que en las últimas elecciones acompañó a Andrés Ibarra como vicepresidente pero perdió con contundencia por el ídolo.

"Riquelme se cree más importante que Boca. Está destrozando al club, porque cuando uno se pone por arriba de la institución, termina haciendo daño", expresó sin tapujos. En ese sentido, Macri añadió: "Si la institución no está por encima de las personas, se va todo al demonio".

image

Macri y Riquelme riéndose juntos, un tiempo muy lejano.

En paralelo a sus críticas, Macri recordó situaciones que vivió como presidente de Boca, con los referentes que el plantel tenía en aquel entonces. Allí, mencionó conflictos con figuras como Carlos Fernando Navarro Montoya, Carlos Mac Allister, Fernando Gamboa y Alberto Márcico, entre otros, a quienes les tuvo que "explicar" que ellos eran "empleados de Boca".

"Ellos creían que eran los dueños de Boca porque había estado este personaje incorregible de (Carlos) Heller, banquero y comunista, una cosa rarísima. Entonces les había metido en la cabeza que eran socios de Boca. Les hacía el cuento de que les dividía la mitad de los premios y después les hacía la cuenta mal", explicó, al mismo tiempo en que agregó que les blanqueó que Heller les daba el 20 por ciento del dinero que les correspondía, y que él pagaba "un viático" por los amistosos.

De igual manera, respecto de la importancia de las instituciones, volvió a recordar el momento en el que tuvo que decirle que no a Diego Maradona, cuando el ídolo mundial quiso dirigir a Boca: "Te enemistás con un montón de gente de por vida, por lo cual es apasionante. Porque, digamos, vas contra una lógica. Era obvio que Maradona en el estado que estaba no podía ser el técnico de Boca, pero nadie se animaba a decirle que no. Fue un momento difícil para mí".