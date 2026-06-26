FIFA Heroes ya está disponible oficialmente, y los usuarios de Motorola obtienen ventajas

La celebración de gol “Sssh Snap” de Motorola , con una animación característica del razr , en la que el jugador se lleva el teléfono a la oreja, se burla del rival con un “Sshh” y cierra el teléfono de un chasquido. Se acabó la conversación.

, con una animación característica del , en la que el jugador se lleva el teléfono a la oreja, se burla del rival con un “Sshh” y cierra el teléfono de un chasquido. Se acabó la conversación. La explosión de gol “Full Strength” de Motorola , en la que un razr retro dorado realiza una animación especial en homenaje a un icono de los videojuegos, flanqueado por barras de señal doradas y brillantes que representan el juego a plena potencia.

, en la que un dorado realiza una animación especial en homenaje a un icono de los videojuegos, flanqueado por barras de señal doradas y brillantes que representan el juego a plena potencia. Un título de perfil exclusivo “Hello Moto” , que permite a los jugadores mostrar su identidad Motorola

, que permite a los jugadores mostrar su identidad 5.000 monedas , que permiten a los jugadores subir al instante a un personaje al nivel 5 y obtener una ventaja inicial en el juego

, que permiten a los jugadores subir al instante a un personaje al nivel 5 y obtener una ventaja inicial en el juego 80 gemas, que se pueden usar en la tienda para desbloquear paquetes de jugadores, lotes, celebraciones de goles o contenido adicional del juego

Para facilitar aún más el acceso al juego, FIFA Heroes vendrá preinstalado en muchos de los próximos smartphones de Motorola. Los aficionados de todo el mundo también pueden descargarlo directamente desde Google Play Store, lo que garantiza que el juego esté a solo un toque de distancia. Y para los usuarios del motorola razr fold, la experiencia va un paso más allá. Con un diseño de juego optimizado de forma exclusiva para la gama de dispositivos plegables de Motorola, esta experiencia exclusiva aprovecha al máximo la amplia pantalla de 8,1″ del razr fold cuando está desplegada. Ofrece a los jugadores una visión amplia e ininterrumpida del campo, al tiempo que sitúa los controles cómodamente por debajo de la acción para una experiencia más despejada y ergonómica, redefiniendo lo que un dispositivo plegable puede aportar a los videojuegos.