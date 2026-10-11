Colapinto fue contundente tras el abandono en el GP de Singapur: "Tengo que resetearme y volver más fuerte"

El argentino sufrió su segundo abandono de la temporada por un inconveniente mecánico. Ahora, buscará recuperarse en una parte del calendario que lo entusiasma.
La frustración volvió a golpear este domingo a Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Cuando transitaba la vuelta 32 en el circuito callejero de Marina Bay, su Alpine se detuvo por un inconveniente en la transmisión y lo obligó a abandonar la carrera. Después del episodio, el piloto argentino reconoció que necesita dejar atrás una seguidilla complicada y enfocarse en lo que viene.
“Un problema de transmisión. No iba ni para atrás el auto, me quedé en trea ruedas. Hay que entender qué pasó. Una pena. Dos problemas en un mismo fin de semana... Hay que volver con el equipo, trabajar y estar más fuerte”, explicó ante los micrófonos de ESPN.
Pese al golpe, el pilarense se mostró ilusionado con las próximas competencias, que llevarán a la categoría a Estados Unidos, México y Brasil: “Se viene la parte del año que más espero y más me gusta; la de Estados Unidos, México y Brasil. Tengo que resetearme y volver más fuerte y empezar otra vez porque fueron fines de semana muy duros. No estuve teniendo el mejor de los fines de semana últimamente y fue el peor triplete de mi carrera. Quedan dos tripletes (tres fechas seguidas). Espero revertir este momento malo que estoy pasando”.
Desde Alpine señalaron que el abandono pudo deberse a una falla en la transmisión del A526. El equipo analizará el monoplaza una vez para determinar el origen del problema. Se trató del segundo abandono del argentino en 2026, después del incidente con Pierre Gasly en Azerbaiyán, donde ambos quedaron fuera de competencia.
Hasta el momento de la deserción, el pilarense había mostrado señales positivas. Aunque había clasificado 16° el sábado, largó desde el 15° lugar por las modificaciones realizadas en el auto de Isack Hadjar, que partió desde boxes, al igual que Fernando Alonso y Lance Stroll, de Aston Martin.
Con neumáticos medios, tuvo una buena salida y superó a Gabriel Bortoleto para ubicarse 14°, detrás de Arvid Lindblad y por delante de Alex Albon. Más tarde perdió una posición ante George Russell. Tras la neutralización provocada por el abandono del brasileño de Audi, recuperó terreno al superar al piloto de Racing Bulls.
En la vuelta 12, el argentino reportó inconvenientes con la energía, un problema que ya había sufrido durante la Sprint del sábado. Aunque logró continuar y buscó acercarse a Carlos Sainz, la falla definitiva apareció en el giro 32: el Alpine se detuvo y se observó humo en la zona de la suspensión delantera. El corredor consiguió volver a encenderlo y lo estacionó fuera de la pista para evitar una neutralización.
La carrera del sábado también había terminado antes de tiempo por una falla en el sistema eléctrico de su monoplaza. En aquella oportunidad, el piloto había lamentado la situación: “Había una oportunidad. Una lástima obviamente... Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es”. Ahora, con la gira americana en el horizonte, buscará cambiar la tendencia y recuperar confianza en las últimas fechas de la temporada.
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