Colapinto fue contundente tras el abandono en el GP de Singapur: "Tengo que resetearme y volver más fuerte"

"TENGO QUE HACER UN RESET Y VOLVER A EMPEZAR PORQUE FUERON FINES DE SEMANAS MUY DUROS". Colapinto luego de sufrir otro abandono en Singapur por problemas mecánicos. ¡Ánimo, Franco! #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/WiYA537Vkz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

Hasta el momento de la deserción, el pilarense había mostrado señales positivas. Aunque había clasificado 16° el sábado, largó desde el 15° lugar por las modificaciones realizadas en el auto de Isack Hadjar, que partió desde boxes, al igual que Fernando Alonso y Lance Stroll, de Aston Martin.

Con neumáticos medios, tuvo una buena salida y superó a Gabriel Bortoleto para ubicarse 14°, detrás de Arvid Lindblad y por delante de Alex Albon. Más tarde perdió una posición ante George Russell. Tras la neutralización provocada por el abandono del brasileño de Audi, recuperó terreno al superar al piloto de Racing Bulls.

En la vuelta 12, el argentino reportó inconvenientes con la energía, un problema que ya había sufrido durante la Sprint del sábado. Aunque logró continuar y buscó acercarse a Carlos Sainz, la falla definitiva apareció en el giro 32: el Alpine se detuvo y se observó humo en la zona de la suspensión delantera. El corredor consiguió volver a encenderlo y lo estacionó fuera de la pista para evitar una neutralización.

La carrera del sábado también había terminado antes de tiempo por una falla en el sistema eléctrico de su monoplaza. En aquella oportunidad, el piloto había lamentado la situación: “Había una oportunidad. Una lástima obviamente... Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es”. Ahora, con la gira americana en el horizonte, buscará cambiar la tendencia y recuperar confianza en las últimas fechas de la temporada.