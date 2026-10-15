La Selección Argentina jugará un amistoso con Uruguay: dónde y cuándo se disputará el clásico del Río de La Plata

La última derrota mencionada en ese recorrido fue el 0-2 ante los uruguayos, en noviembre de 2023. Antes, el equipo había superado 3-0 a Venezuela en marzo de 2022 y 1-0 a Perú en noviembre de 2024. En marzo de 2026, además, venció 2-1 a Mauritania y goleó 5-0 a Zambia.

Todavía resta definir el segundo rival de la fecha FIFA. Una de las alternativas que se evalúan es disputar una revancha ante el combinado charrúa en Montevideo, mientras que otra opción consiste en recibir a otra selección sudamericana en el interior del país.

Entre las posibilidades también aparece Costa Rica, que recientemente se desvinculó de Fernando Batista como entrenador. Ese encuentro podría jugarse entre el 16 y el 17 de noviembre, aunque la organización de ese compromiso todavía no está confirmada.