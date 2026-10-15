La Selección Argentina jugará un amistoso con Uruguay: dónde y cuándo se disputará el clásico del Río de La Plata

El duelo se llevará a cabo en la Bombonera tras descartarse, por cuestiones de recuperación del césped, el Estadio Único Diego Armando Maradona. Además, la AFA analiza alternativas para completar la doble jornada internacional con otro rival o una revancha con el combinado charrúa.
La Bombonera será escenario de uno de los amistosos de la Selección Argentina en noviembre. Tras quedar descartado el Estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata, el equipo de Lionel Scaloni recibirá a Uruguay el 13 o 14 de dicho mes, en el marco de la próxima fecha FIFA.
La decisión se tomó por los tiempos necesarios para recuperar el campo de juego del estadio platense, que recibirá los shows de BTS. De esta manera, el Alberto J. Armando albergará el segundo compromiso de preparación de la Albiceleste durante la ventana internacional.
El calendario original contemplaba una gira por China, con Arabia Saudita e India como rivales. Sin embargo, ese viaje volvió a suspenderse por cuestiones organizativas y la planificación pasó a centrarse en enfrentamientos ante seleccionados de la región.
El historial reciente en el estadio de Boca presenta un balance favorable para el conjunto nacional. Desde enero de 2022, Argentina disputó cinco encuentros allí, con cuatro triunfos y una caída.
La última derrota mencionada en ese recorrido fue el 0-2 ante los uruguayos, en noviembre de 2023. Antes, el equipo había superado 3-0 a Venezuela en marzo de 2022 y 1-0 a Perú en noviembre de 2024. En marzo de 2026, además, venció 2-1 a Mauritania y goleó 5-0 a Zambia.
Todavía resta definir el segundo rival de la fecha FIFA. Una de las alternativas que se evalúan es disputar una revancha ante el combinado charrúa en Montevideo, mientras que otra opción consiste en recibir a otra selección sudamericana en el interior del país.
Entre las posibilidades también aparece Costa Rica, que recientemente se desvinculó de Fernando Batista como entrenador. Ese encuentro podría jugarse entre el 16 y el 17 de noviembre, aunque la organización de ese compromiso todavía no está confirmada.
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