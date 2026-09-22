Con una distancia de 305 kilómetros, los equipos deberían incrementar la capacidad de los tanques de combustible. Debido a que estos se encuentran integrados en el chasis, esa modificación obligaría a rediseñar la estructura de los monoplazas y podría aumentar su peso. La reducción de 15 kilómetros permitirá mantener los chasis actuales, contener los costos de las escuderías y evitar autos más pesados.

Cambios en el límite de duración de las carreras

Además de acortar el recorrido, la FIA estableció una modificación relacionada con la duración de los Grandes Premios cuando se presentan condiciones meteorológicas adversas.

Se eliminó el límite fijo de tres horas para la duración total del evento desde la largada. Sin embargo, continuará vigente el máximo de dos horas de acción efectiva en pista. De esta manera, las banderas rojas y las interrupciones provocadas por la lluvia no reducirán de la misma forma el tiempo disponible para completar la competencia.

A partir de 2027 habrá un límite horario adaptable de acuerdo con cada circuito y las condiciones de luz solar, lo que permitirá a las autoridades contar con mayor margen para finalizar las carreras.

Según explicaron los organizadores, la modificación busca que los espectadores tengan mayores posibilidades de disfrutar de una competencia completa cuando existan interrupciones.

Más tiempo de prácticas ante interrupciones

El nuevo paquete de medidas también contempla que los comisarios deportivos puedan ampliar la duración de las sesiones de entrenamientos libres cuando estas se vean interrumpidas por accidentes.

De esta manera, los pilotos podrán recuperar parte del tiempo de pista perdido antes de afrontar la clasificación.

Por último, las resoluciones incluyen una modificación técnica vinculada con las cajas de cambios. Se eliminará para 2027 la homologación congelada de estos componentes, lo que permitirá a proveedores y fabricantes continuar con su desarrollo.

El conjunto de cambios combina modificaciones destinadas a reducir costos para las escuderías con una mayor flexibilidad técnica y operativa dentro de la Fórmula 1.