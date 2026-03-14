La Fórmula 1 se queda sin Bahrein y Arabia Saudita

La medida también afecta a las categorías soporte del campeonato. Las competencias de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se disputarán en las fechas originalmente previstas.

El presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, reconoció que se trató de una determinación compleja. “Aunque fue una decisión difícil, lamentablemente es la correcta en este momento, dada la situación actual en Oriente Medio”, señaló.

El dirigente italiano también agradeció el apoyo de los promotores y de la FIA, y destacó la expectativa que existía por la realización de las competencias en ambos países. “Esperamos volver a estar con ellos en cuanto las circunstancias lo permitan”, expresó.

En la misma línea se pronunció el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien remarcó la importancia de ambas sedes dentro del calendario del campeonato.

“Bahrein y Arabia Saudita son increíblemente importantes para el ecosistema de nuestra temporada de carreras, y esperamos regresar a ambos países tan pronto como las circunstancias lo permitan”, afirmó.

La suspensión de estas dos pruebas representa un nuevo impacto del conflicto geopolítico en el deporte internacional y obliga a reorganizar parte del calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1.