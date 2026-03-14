La Fórmula 1 se queda sin Bahrein y Arabia Saudita

La FIA anunció que las carreras programadas para el 12 y el 19 de abril no se disputarán debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente. La decisión también afecta a las competencias de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy.
La Fórmula 1 anunció la suspensión de los Grandes Premios de Gran Premio de Bahrein y Gran Premio de Arabia Saudita, que estaban programados para abril como parte del calendario del campeonato mundial. La decisión fue confirmada mediante un comunicado oficial difundido por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).
Según informó el organismo rector del automovilismo, ambas competencias -la cuarta y quinta fecha del campeonato- no se disputarán en las fechas previstas debido a la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, desencadenado tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán y la posterior respuesta del país persa.
El Gran Premio de Bahrein estaba programado para el 12 de abril, mientras que el de Arabia Saudita debía correrse el 19 de ese mismo mes en el circuito callejero de Yeda. Sin embargo, la situación de seguridad en la región llevó a las autoridades deportivas a cancelar las pruebas.
En el comunicado, la FIA explicó que se evaluaron distintas alternativas para reprogramar las carreras o reemplazarlas dentro del calendario, aunque finalmente se decidió no realizar sustituciones durante el mes de abril.
La medida también afecta a las categorías soporte del campeonato. Las competencias de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy tampoco se disputarán en las fechas originalmente previstas.
El presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, reconoció que se trató de una determinación compleja. “Aunque fue una decisión difícil, lamentablemente es la correcta en este momento, dada la situación actual en Oriente Medio”, señaló.
El dirigente italiano también agradeció el apoyo de los promotores y de la FIA, y destacó la expectativa que existía por la realización de las competencias en ambos países. “Esperamos volver a estar con ellos en cuanto las circunstancias lo permitan”, expresó.
En la misma línea se pronunció el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien remarcó la importancia de ambas sedes dentro del calendario del campeonato.
“Bahrein y Arabia Saudita son increíblemente importantes para el ecosistema de nuestra temporada de carreras, y esperamos regresar a ambos países tan pronto como las circunstancias lo permitan”, afirmó.
La suspensión de estas dos pruebas representa un nuevo impacto del conflicto geopolítico en el deporte internacional y obliga a reorganizar parte del calendario de la temporada 2026 de la Fórmula 1.
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