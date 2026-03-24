Gol insólito en Croacia: pateó al arco, la pelota picó en un pozo y venció al arquero

Pateó al arco la pelota picó en un pozo y convirtió el gol más a

La sorpresa también se trasladó al relato del partido, donde el comentarista, entre asombro y humor, lanzó: “Apareció un topo en el campo”. El encuentro había comenzado favorable para la visita con el gol de Aleksa Laktovi, pero en los minutos finales Marcel Heister igualó el marcador antes delinsólito desenlace protagonizado por Radoševi.