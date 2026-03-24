Gol insólito en Croacia: pateó al arco, la pelota picó en un pozo y venció al arquero

NK Istra 1961 venció 2 a 1 a NK Varadin con un gol insólito en el que el mal estado del campo de juego fue protagonista y que se volvió viral en las redes sociales.
Un hecho tan curioso como inusual se vivió en el fútbol croata durante el partido entre el NK Istra 1961 y el NK Varadin, correspondiente a la fecha 27 de la Primera División. Un gol completamente fuera de lo común terminó definiendo el encuentro y rápidamente se volvió viral.
La jugada ocurrió a los 81 minutos en el estadio Aldo Drosina Stadium, cuando Josip Radoševi intentó con un remate desde fuera del área. Lo que parecía una acción sin mayor peligro se transformó en una escena determinante: la pelota picó en el punto del penal, pero un pozo en el campo de juego alteró por completo su trayectoria.
El balón se elevó de manera repentina y superó al arquero Oliver Zelenika, quien nada pudo hacer ante el rebote impredecible. El tanto significó el 2-1 definitivo para el conjunto local de NK Istra 1961, que con este triunfo quedó quinto en el campeonato local.
La sorpresa también se trasladó al relato del partido, donde el comentarista, entre asombro y humor, lanzó: “Apareció un topo en el campo”. El encuentro había comenzado favorable para la visita con el gol de Aleksa Laktovi, pero en los minutos finales Marcel Heister igualó el marcador antes delinsólito desenlace protagonizado por Radoševi.
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