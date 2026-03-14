El TC 2000 vuelve a rugir en las calles de Buenos Aires

Las sesiones clasificatorias estuvieron marcadas por varias interrupciones debido a incidentes en pista, habituales en los circuitos urbanos donde los muros están muy cerca y el margen de error es mínimo. Entre los episodios más destacados se registró el golpe de Matías Capurro contra las barreras de contención, lo que obligó a detener momentáneamente la actividad para revisar las condiciones de seguridad.

El regreso a las calles también responde a la imposibilidad de utilizar el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, actualmente en proceso de obras y remodelación.

Fiesta del automovilismo

Más allá de la competencia, el evento fue pensado como una verdadera fiesta del automovilismo. En el predio se instaló una amplia Fan Zone con simuladores de manejo, exhibiciones de vehículos históricos, réplicas de autos de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, además de shows de freestyle motocross y espacios recreativos para chicos.

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Los visitantes también pudieron recorrer una muestra dedicada a la historia del autódromo porteño, mientras que clubes de autos clásicos exhibieron modelos de las décadas del 60 y 70. A esto se sumaron juegos inflables, pistas de karting a pedal, puestos gastronómicos y diferentes espacios interactivos para el público.

Intensa actividad en boxes

Durante toda la jornada, los boxes se convirtieron en un centro de intensa actividad. Equipos y mecánicos trabajaron en la puesta a punto de los autos dentro de estructuras tubulares especialmente montadas para el evento, mientras ingenieros analizaban en tiempo real los datos de telemetría para optimizar el rendimiento de cada vehículo.

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El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián “Chino” Turnes, destacó la importancia del regreso del automovilismo urbano. “Buenos Aires es una ciudad con enormes atractivos para vecinos y turistas. Con las obras en el autódromo recuperamos esta propuesta de correr en la calle para que lo disfrute toda la familia”, señaló.

La jornada del domingo comenzará temprano con actividad en pista. Antes de la final del TC2000 también competirán las categorías Fiat Competizione y Top Race, que iniciarán sus respectivos campeonatos.

El fin de semana también dejó un momento de preocupación. El piloto Franco Vivian sufrió un fuerte accidente durante las primeras prácticas cuando su Chevrolet Tracker presentó una falla en el sistema de frenos en la recta de la avenida Roca. El impacto contra los muros le provocó la fractura de una vértebra lumbar (L2), por lo que quedó fuera de la carrera, aunque se encuentra fuera de peligro.