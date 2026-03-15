Franco Colapinto y su 10º puesto en el Gran Premio de China: "Fue una de las mejores carreras"

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En el tramo final de la carrera, Colapinto buscó por todos los medios superar a Carlos Sainz, pero el sobrepaso no se concretó y tuvo que conformarse con la décima ubicación. Franco confesó que la adrenalina del momento casi lo lleva a tomar una decisión arriesgada en la lucha por el puesto con el español: "Con Carlos me quedé caliente que me ganó acá, tenía unas ganas de pasarlo... Me contuve y no me le tiré. Pero tenía una ganas de tirarme en cualquier lado y hacer un desastre, quedar los dos tirados, pero por suerte no hice cagadas. Hay que seguir trabajando y encontrar performance, con la goma media tenía muchísimo graining adelante. Es lo que hay. Vamos con todo a Japón, a conocer una pista nueva, ojalá con un auto en mejores condiciones y estar más cerca de Pierre (Gasly)“.

Más allá de la lucha en pista, el análisis de Colapinto se centró en la frustración de verse superado por vehículos que, en teoría, tenían menos ritmo que el suyo, resaltando que el esfuerzo realizado no se vio totalmente reflejado en el marcador final: "No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos. Igual, sentí que fue una de las mejores carreras, hice todo lo que pude, pero... Largando con una goma dura y avanzando un montón. Pero bueno, es lo que hay, hay que trabajar para mejorar”, añadió.

Para cerrar, el argentino dejó en claro que su malestar nace de la autoexigencia y de haber sentido que la clasificación del sábado y la carrera del domingo podrían haber tenido un cierre distinto si los factores externos hubiesen acompañado su rendimiento individual: “Es que lo di todo y cuando hacés eso y no salen las cosas te da más bronca. Ayer, en la clasificación me pasó lo mismo. Pero bueno, es parte de la Fórmula 1, es parte de esto”, concluyó Colapinto.