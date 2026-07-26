Gran Premio de Hungría: Franco Colapinto se ubica en el 14º puesto

La 12° carrera puede verse en vivo a través de Fox Sports, se puede acceder por Disney+ y la plataforma de streaming de ESPN.

Cómo es el circuito del GP de Hungría

El Hungaroring, ubicado en las afueras de Budapest, es uno de los escenarios más técnicos del calendario de la Fórmula 1. Tiene 70 vueltas, 14 curvas, una longitud de 4,381 km. y una distancia total de 306,63 km. Su trazado, repleto de curvas y con escasas oportunidades de sobrepaso, exige precisión en cada vuelta y suele premiar el rendimiento en clasificación.