Gran Premio de Hungría: Franco Colapinto se ubica en el 14º puesto

El piloto argentino perdió una posición en la largada de la competencia y busca recuperar terreno. El líder de la prueba es el australiano Oscar Piastri, con McLaren.
La Fórmula 1 comenzó a disputar este domingo el Gran Premio de Hungría, una cita en la que Franco Colapinto (Alpine) perdió un puesto en la largada y se ubica en el 14º lugar. En el inicio de la prueba, el líder es el australiano Oscar Piastri (McLaren).
El piloto argentino quedó eliminado en la Q2 luego de registrar un mejor tiempo de 1m19s027. En la escudería francesa, Pierre Gasly consiguió una vuelta más rápida (1m18s844), por lo que iniciará la competencia desde el 12° lugar.
La grilla sufrió modificaciones tras las sanciones aplicadas por la FIA. El británico Lewis Hamilton (Ferrari), que había terminado segundo en la clasificación, recibió un recargo de tres posiciones por bloquear a Piastri. A su vez, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) también perdió tres lugares por no respetar las banderas amarillas provocadas por el trompo del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) en los minutos finales de la sesión.
Con esos cambios, Norris mantuvo la pole position, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) avanzó en el orden de salida. Hamilton comenzará quinto y Antonelli lo hará desde el séptimo lugar, en una carrera que promete una intensa pelea por los primeros puestos.
La 12° carrera puede verse en vivo a través de Fox Sports, se puede acceder por Disney+ y la plataforma de streaming de ESPN.
El Hungaroring, ubicado en las afueras de Budapest, es uno de los escenarios más técnicos del calendario de la Fórmula 1. Tiene 70 vueltas, 14 curvas, una longitud de 4,381 km. y una distancia total de 306,63 km. Su trazado, repleto de curvas y con escasas oportunidades de sobrepaso, exige precisión en cada vuelta y suele premiar el rendimiento en clasificación.
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