Nicolás Otamendi debutó con bronca en River: "En una jugada de mierda nos hicieron un gol"

"Tenemos que reaccionar"

"No nos gusta perder. Estamos en un club que te exige y somos conscientes de eso. Tenemos que reaccionar generando fútbol e intentando sumar de a tres en nuestra cancha, con 85.000 personas siempre apoyándonos. El fútbol es de resultados y tenemos que seguir mejorando", sostuvo.

Para Otamendi, uno de los principales problemas estuvo en la falta de eficacia en los metros finales. "Nos faltó generar más situaciones y llegar al gol. A veces, por la ansiedad, nos faltó tranquilidad en el último tercio", explicó.

El defensor también comprendió la reacción de los hinchas tras el flojo arranque del semestre, que se suma a la eliminación frente a Aldosivi por la Copa Argentina.

"Entiendo el enojo de la gente. Estamos en el mejor club de Argentina y la única forma de revertir esto es trabajando y dando la cara con personalidad", remarcó.

A pesar de llevar pocos días en el plantel, Otamendi destacó el compromiso de sus nuevos compañeros y pidió paciencia para que el equipo encuentre su funcionamiento.

"Estoy hace muy poco tiempo, pero veo que los chicos intentan. La necesidad del resultado genera ansiedad, aunque tenemos que mantener la tranquilidad para crear situaciones de gol. Muchos llegaron nuevos e intentaremos ayudar al grupo para cumplir los objetivos de la temporada", señaló.

Lejos de pensar en un cierre relajado de su carrera, el ex Vélez, Porto, Valencia, Manchester City, Benfica y Atlético Mineiro dejó en claro cuál fue el motivo de su regreso al fútbol argentino.

"No vine a la Argentina de vacaciones. Vine a competir y a intentar ganar cosas con River. Toda mi vida fui competitivo y me exigí al máximo. Quiero darle alegrías al hincha y ayudar a mis compañeros para conducir al equipo a la victoria", enfatizó.

El adiós a la Selección y el recuerdo del Mundial

Otamendi también se refirió al reciente subcampeonato del mundo, certamen que marcó su despedida de la Selección argentina a los 38 años.

"Quedó un sabor amargo porque no conseguimos el objetivo. España fue un justo ganador y hay que felicitarlo", reconoció sobre la final disputada en Nueva Jersey.

El defensor agradeció además el apoyo de los hinchas argentinos durante todo el torneo y aseguró que se retira con la tranquilidad de haber entregado todo por la camiseta albiceleste.

"Me voy con la conciencia tranquila. Di cada gota de sudor por la Selección y tuve la suerte de ganar una Copa del Mundo, dos Copas América y una Finalissima. Ahora soy un hincha más y ojalá los chicos que siguen puedan continuar por este camino", expresó.

Consultado sobre el futuro internacional de Lionel Messi, evitó anticipar cualquier decisión. "Yo ya tomé la mía. Leo decidirá cuándo llegue el momento", concluyó.