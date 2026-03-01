El nuevo golazo de Ciro Messi que desató las comparaciones con su papá

El hecho se dio en el marco de la Adidas Champions Cup 2026, un certamen juvenil que congrega a las principales academias de fútbol del estado de Florida. El torneo, que abarca divisiones desde Sub-8 categoría en la que participa Ciro hasta Sub-12, se desarrolló entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1° de marzo.

En el clip que recorrió las distintas redes sociales, se lo ve a Ciro Messi usando el dorsal “10”, un número que remite de inmediato a la imagen de su padre tanto en clubes como en la selección argentina. Y su desempeño no pasó desapercibido: primero observó con calma, se movió con naturalidad por el campo, esperó el instante preciso y, cuando recibió el balón, aceleró con decisión. Manejó los tiempos, ejecutó un triple enganche, se fue mano a mano y definió de zurda al arco, cerrando la jugada con una sonrisa pícara.

Embed Ciro Messi gambeteando rivales no necesita muestra de ADN. De tal palo, tal astilla. pic.twitter.com/7Q4j8VF60X — Pablo Giralt (@giraltpablo) March 1, 2026

La respuesta del público fue inmediata: frases como “de tal palo, tal astilla”, “lo lleva en la sangre” y “el heredero en cancha” se multiplicaron en redes sociales, donde los fanáticos del astro argentino resaltaron la espontaneidad con la que el pequeño pareció repetir gestos futbolísticos de su padre.

Este fenómeno viral se sumó a otros episodios recientes en los que los hijos del capitán argentino captaron la atención del público. Tanto Thiago como Mateo, sus hermanos mayores, también se destacan en las divisiones juveniles del club estadounidense.

En declaraciones anteriores, Lionel Messi había diferenciado los perfiles de cada uno: “Thiago es más pensante, organizador, más mediocampista. Mateo es más delantero, le gusta hacer los goles, estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Y Ciro es más explosivo, encarador, más del uno contra uno. Es más de hacer sus jugadas”.

festejo de ciro messi

Un festejo con Lautaro Suárez, hijo del Pistolero, hace unas semanas.