River se enfrentará al puntero de la Zona B y se miden los punteros de la Zona A, todos los partidos de hoy

Riestra vs. Platense

Desde las 19:15, en el estadio Guillermo Laza, el local buscará conseguir su primera victoria del campeonato. Viene de conseguir un buen empate 0-0 ante Velez en condición de visitante. Por el lado de Platense, buscará consolidarse en los puestos de clasificación, y también viene de igualar 0-0, con Defensa y Justicia. El árbitro del encuentro será Nazareno Arasa. Se podrá ver en ESPN premium.

Posible 11 de Riestra:

Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez; Jonatan Goitía, Nicolás Watson; Antony Alonso, Jonathan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Posible 11 de Platense:

Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

riestra-platense

Estudiantes vs. Vélez

También a las 19:15 se jugará Estudiantes vs Vélez, en el estadio Uno de La Plata. Ambos equipos lideran la tabla de la Zona A, con 15 puntos en siete partidos disputados. Antes de este encuentro, Estudiantes le ganó como visitante a Newell's 2-0 y Vélez, por su lado, viene de empatar 0-0 con Riestra de local. El responsable del dirigir este prometedor duelo será Sebastián Martínez Beligoy. Se transmitirá por TNT Sport. Sin posible 11 hasta el momento.

estudiantesfinal1.jpg Estudiantes y Vélez definen la Copa de la Liga Profesional en Santiago del Estero.

Independiente Rivadavia vs River

El encuentro será a las 21:30 hs en el estadio Malvinas Argentinas. Se medirá el puntero de la Zona B, que viene de empatar 1-1 ante Racing, y del otro lado River, que le ganó a Banfield 3-1 en la despedida de Marcelo Gallardo. Debutará el técnico interino Marcelo Escudero, a la espera de Chacho Coudet, que se sumaría la semana próxima. El árbitro del partido será Facundo Tello y la transmisión oficial estará a cargo de ESPN Premium.

Posible 11 de Independiente Rivadavia:

Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fenández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Posible 11 de River:

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Escudero.

Banfield vs Aldosivi

En el otro partido de la Zona B, se enfrentarán dos deambulan por lo bajo de la tabla de posiciones: Banfield y Aldosivi se medirán a las 21:30 en el estadio Florencio Sola. El local tiene la necesidad de sumar de a tres para salir de la zona baja de la tabla y, por el lado de Aldosivi, quiere conocer su primera victoria en el campeonato. El árbitro será Andrés Gariano. Se podrá ver en TNT sport Premium.

Posible 11 de Banfield:

Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Lautaro Villegas, Nacho Pais, Lisandro Piñero; Mauro Méndez, Tiziano Perrotta. DT: Pedro Troglio.

Posible 11 de Aldosivi:

Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Roberto Bochi, Esteban Rolón, Alan Sosa; Nicolás Cordero, Junior Arias. DT: Guillermo Farré.