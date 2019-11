"Soy muy perfeccionista con todo lo que hago. Busco llegar a lo más cerca de eso. Me gusta tener buen cuerpo, cuidarme, me metí en esto y me gustó", cuenta el culturista de 28 años y administrativo de una empresa estatal. Este nuevo universo lo descubrió por otro entrenador que tuvo y que competía.

"Me gustó le pregunté, y lo veía lejano por todo esto de las dietas, pero lo puede hacer", explica y se explaya: "Hay que tener ganas de comer siete veces al día, y las comidas no son de lo mejor. Y antes de la competencia el pollo es seco, sin nada de condimento y agua. No es fácil pasarlo. Pero digo siempre que la dieta es la base, ya que el más prolijo tiene más chance de mostrar en el escenario que hizo las cosas bien".

ADEMÁS:

El Club Beromama no puede pagar una boleta de luz de $35.000

Alejandro Antonini compite en la categoría Mens Fisic (la inicial dentro de las ramas del culturismo), de 72 kilos, y en tallas bajas porque ingresa en el 1.70 metro. "Se compite por talla baja, media o alta; luego los ganadores de cada talla compiten en el Overal, de donde sale el campeón de los campeones", relata.

Compitió por primera vez a los 20 años, luego de un año y medio de preparación bajo la supervisión de su actual entrenador, Julio Guerrero, de Villa Sarmiento. "Tras dejar el fútbol necesitaba algo competitivo y lo encontré en el culturismo", admite Alejandro.

Enseguida expone cómo es un día suyo. "Es duro antes de la competencia, dos semanas antes. Me levanto a las 3 de la madrugada a comer; a las 7 en ayunas hago caminata o bicicleta, luego desayuno, gimnasio. Esto a dos semanas de competencia como seis a siete veces al día, base de carne y pollo. Y lo hago porque me gusta y puedo. Es más como porque tengo que comer, pero no disfruto la comida", explica.

La dieta combina proteínas y carbohidratos, y "la marca mi entrenador. A las 3 son seis claras de huevo, al desayuno tortilla de avena con 8 claras y una yema y un café con leche; a media mañana son 250 gramos de pollo con dos o tres galletas de arroz; el almuerzo otros 250 gramos de pollo y 50 gramos de arroz. Por día es a razón de 1,200 kilo de carne roja y pollo".

La pregunta caía sola: cómo se hace para aguantar ese ritmo. Y define con naturalidad: "Lo adopté como un estilo de vida. Cuando no hay competencia cerca, me junto con amigos, como una hamburguesa, tomo una cerveza, pero al otro día me hace falta volver a mi dieta. Soy muy ordenado y lo conseguí gracias al culturismo. Hoy soy mucho más disciplinado".