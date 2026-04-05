Reanudarán la construcción del cruce bajo las vías en la avenida Illia de San Justo

También, la construcción de una sala de tableros de comando para alumbrado y bombeo, y de una estación de bombeo pluvial para evacuar los caudales captados por las superficies de rampas y escaleras del paso bajo nivel, reubicación de los servicios públicos que interfieran con la obra (gas, agua, cloaca, teléfono, fibra óptica, iluminación), construcción pavimentos de hormigón en bocacalles y zonas aledañas e Intertrabados de calles del sistema colector y de veredas en la zona de intervención del cruce bajo nivel, iluminación del cruce y su zona de influencia, demarcación horizontal y señalización vertical y colocación de barandas y pasamanos y equipamiento urbano y parquización.

A su vez, la memoria técnica consigna que los dos puentes ferroviarios -correspondientes a las vías ascendente y descendente del ramal- ya están ejecutados, quedando inconclusas las tareas de pilotaje y muros de contención. En cuanto a los puentes viales señala que estarán conformados por tableros de hormigón armado hormigonados in situ, a porticados a los pilotes a través del cabezal. Los tableros se ejecutarán sobre encofrados dispuestos sobre un contrapiso de hormigón pobre apoyado sobre el terreno natural previamente perfilado hasta el nivel necesario.

En cuanto a los muros de contención en ambas rampas vehiculares, serán ejecutados con muros en L para profundidades pequeñas, hasta alturas de contención inferiores a los 2 metros. Para profundidades mayores se conformarán con una empalizada de pilotes de 60 centímetros de diámetro con separación variable, vinculados en su extremo superior por una viga de coronamiento sobre la que se sitúa la defensa vehicular tipo murete de hormigón armado. El suelo entre pilotes será contenido por un tabique de hormigón guitado armado.

En tanto, la estructura de contención de las rampas para discapacitados estará conformada del lado vías por una pantalla de pilotes vinculados en su extremo superior por una viga de coronamiento, con igual criterio al aplicado en las rampas vehiculares. Del lado opuesto la contención se materializará mediante tabiques de hormigón armado vinculados a la losa de piso de las rampas. Esta a su vez lo hará al tabique que salva el desnivel entre ambos tramos de las rampas para apoyarse finalmente contra la misma pantalla de pilotes por intermedio de la losa de fondo del tramo más bajo. En el caso de las escaleras, para profundidades no mayores a 1,50 metro se recurrirá a muros “U”, continuándose hacia abajo con pantallas de pilotes.

La construcción del bajo nivel de San Justo se paralizó, como ocurrió con numerosas obras públicas, en el marco literal de la aplicación de la "motosierra" en diciembre de 2023. Pero fue una de las pocas, sino la única que involucionó: la excavación que se había realizado desde el lado de la calle Rincón para que los vehículos circularan debajo de las vías fue tapada, tras las quejas de los vecinos por la acumulación de agua estancada.

Los convenios para la ejecución del emprendimiento, ubicado a la altura de la avenida Presidente Arturo Illia -una de las principales arterias de San Justo y de La Matanza- se firmaron el 19 de julio de 2021, con la participación del entonces ministro de Transporte de la Nación Alexis Guerrera, de quien era el presidente de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci, y del intendente Fernando Espinoza. La inversión estimada entonces alcanzaba a los 1.500 millones de pesos, en el marco del Plan Modernización del Transporte Ferroviario.

En mayo de 2022 comenzaron los trabajos, luego del cierre de uno de los pasos a nivel más importantes de San Justo, por su ancho y volumen de tránsito (el otro es el de la avenida Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas) y el consiguiente desvío por los cruces situados a la altura de las calles Florencio Varela y Villegas: por este último se desvían las líneas de colectivos 113, 174, 185 y 284.

Por entonces, había una exigua frecuencia de trenes en el ramal Temperley-Haedo de la Línea General Roca (LGR): una formación de pasajeros cada una hora y 40 minutos. Pero desde principios de 2025, la frecuencia se desmejoró aún más, pasando a ser de un servicio cada tres horas y 20 minutos, manteniéndose entre 2 y 4 cargueros por día (el carbonero cargado y el vacío que une Alianza con el Puerto La Plata, y el arenero y/o pedrero, entre Alianza, San Justo y Tablada), que no provocan mayores inconvenientes para cruzar las vías, aunque obliga a los vehículos a recorrer 400 metros más de lo habitual. Los peatones cuentan con un paso provisorio sobre las vías, con estructuras de madera, que muestran algunos daños producto del paso del tiempo.

Pero los problemas surgieron para numerosos frentistas y comerciantes: la avenida Illia quedó prácticamente cerrada en un tramo de 450 metros, entre la calle Rincón y la avenida Presidente Juan Domingo Perón; también quedó clausurada la transversal Zapiola entre Salta e Illia, aunque los conductores de vehículos pequeños se las ingenian para continuar hasta Varela.

A los vecinos les anunciaron que el emprendimiento iba a demandar entre 2 y 3 años, y que a su finalización, la zona circundante contaría con grandes sectores de esparcimientos parquizados e iluminados. Pero, interrupción mediante, está próximo a los 4 años, y si no hay ningún otro inconveniente, serán en total 5 los años.

También, que incluía una obra hidráulica "que sacará el agua acumulada producida por las lluvias, favoreciendo el escurrimiento de las aguas pluviales para evitar su acumulación en las zonas domiciliarias mediante un conducto que terminará de movilizar ese excedente hacia el conducto central del arroyo Maldonado", situado a 100 metros (bajo la calle Mármol), según detalló el municipio.

Tras la instalación de los conductos de desagüe, en mayo de 2023 se dio un paso significativo en el proyecto: la colocación de sendos puentes de hormigón, correspondientes a la doble vía con que cuenta el ramal ferroviario, para que los trenes pasen por sobre el cruce.

Avanzando el tiempo, comenzó la excavación del acceso al paso bajo las vías, desde el lado de la calle Rincón. Pero entonces fue que la obra se paralizó, en coincidencia con la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, el 10 de diciembre de 2023.

El terreno excavado, que constituía una depresión sin salida, comenzó a llenarse de agua con cada lluvia, que permanecía varios días: una laguna de líquido estancado. La proliferación de mosquitos y el aumento de casos de dengue hizo que los vecinos se quejaran, y entonces se procedió a rellenar, en mayo de 2024, lo que se había hecho, en un contundente retroceso.

Por ahora el abandono continúa: incluso la vegetación se adueñó del área de acceso al bajo nivel rellenada, mientras que el sector cerrado de Illia se transformó en una playa de estacionamiento, con montañas de escombros, asfalto e incluso algunos caños.

Los comerciantes con locales sobre Illia, entre Zapiola y las vías, padecen las consecuencias de un cierre que ya lleva casi 4 años, con una fuerte caída de las ventas porque sus locales están en una arteria que tenía mucho tránsito y circulación peatonal y que ahora es un verdadero páramo, ya que está cerrada.