La fórmula de Messi para mantenerse vigente contada por Antonela Roccuzzo

“Mi esposo siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano. No bebemos alcohol ni fumamos. Intentamos que todo sea orgánico. Todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental; es una forma de vida”, comentó Antonela.

El cambio en los hábitos del rosarino no es reciente. Después del Mundial de Brasil 2014, Messi modificó su alimentación tras consultar al nutricionista italiano Giuliano Poser (recomendado por Martín Demichelis) porque hasta entonces había sufrido vómitos recurrentes y lesiones musculares. El especialista apuntó contra el azúcar y las harinas refinadas y le indicó una dieta basada en alimentos naturales, con fuerte presencia de frutas, verduras, granos enteros, pescado y aceite de oliva.

messi y anto La pareja, con la foto de sus hijos Thiago, Ciro y Mateo atrás.

A partir de ese proceso, el ex Barcelona redujo drásticamente el consumo de gaseosas, frituras y dulces y moderó la carne roja por su dificultad de digestión. “Tenía de todo adentro de la panza. Un quilombo bárbaro por lo mal que comí durante muchísimos años”, reconoció tiempo atrás el propio Messi al referirse a esa etapa previa a la transformación alimentaria.

Antonela también detalló su propia rutina física y cómo el entrenamiento se convirtió en un espacio personal: entrena a diario en un gimnasio exclusivo para mujeres y dos veces por semana realiza clases de FitJam. Además, explicó que ese momento funciona como una forma de desconexión y disciplina: deja el teléfono en silencio y lo vive como una instancia de equilibrio mental, similar a una meditación.

Más allá de lo deportivo, ella destacó el apoyo de Messi en su crecimiento como empresaria y en la búsqueda de un equilibrio entre su vida profesional y la crianza de Thiago, Mateo y Ciro. Admitió que durante años sintió culpa al priorizar proyectos personales, pero que hoy intenta transmitirles a sus hijos que es posible construir una identidad propia sin descuidar la familia.