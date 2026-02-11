Messi sufrió una lesión muscular: qué dice el parte médico de Inter Miami

Inter Miami comunicó que Leo sufrió "una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo" que le sigue generando dolor desde que se fue reemplazado en el amistoso. Se creía que salió por una cuestión de prevención de Javier Mascherano pensando en el inicio de la temporada oficial, pero ahora se conoció que fue por un problema físico.

"El jugador fue sometido a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso paulatino a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días", concluyó Inter Miami el comunicado sobre el rosarino.

Debido a la lesión de Messi, se reprogramará el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle, que se iba a llevar a cabo este viernes en la casa del conjunto ecuatoriano. La organización del evento creyó, con justa razón, que el espectáculo para la gente era con Messi y tiene que ser con su presencia.

Más allá de que Inter Miami no indicó ninguna precisión sobre su vuelta a los entrenamientos y las canchas, su recuperación tardará entre dos y tres semanas por la lesión. Por eso, desde ya que no será un problema para que pueda decir presente en el Mundial, que comenzará el 11 de junio, en exactamente cuatro meses.