La presión de Flavio Briatore a Franco Colapinto en la Fórmula 1: "Mínimo..."

Flavio Briatore, asesor deportivo de la escudería, fue claro al marcar el objetivo para este año antes del inicio del campeonato en el Gran Premio de Australia. “Tenemos que aspirar a terminar todos los Grandes Premios en los puntos”, afirmó en una entrevista con RMC Sport, donde además explicó que el objetivo es “estar constantemente entre los seis o siete primeros, o más arriba si las circunstancias lo permiten”.

El empresario italiano también señaló cuál será la referencia directa para Alpine dentro de la parrilla y mencionó especialmente a Williams, el exequipo del piloto argentino. “Entre los seis primeros habrá dos McLaren y dos Mercedes. Tenemos que mantenernos por delante de los Williams. No queremos ser cuartos, quintos o sextos una sola vez porque llueva o haya una bandera roja, sino ser constantes”, remarcó.

Briatore, que supo ser protagonista de grandes éxitos en la Fórmula 1, aseguró que la meta es devolver a la escudería a los primeros planos. “Históricamente somos un equipo de fábrica, tenemos que estar en la cima. Si podemos sumar puntos de forma constante y desafiar a los grandes equipos como lo hemos hecho en el pasado, entonces terminar entre los seis primeros es el objetivo mínimo”, sentenció.

A526 colapinto El A526 de Franco Colapinto, listo para el GP de Australia (Foto: @AlpineF1Team).

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Australia

Jueves 5

Práctica Libre 1: 22:30

Viernes 6

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7

Clasificación: 2:00

Domingo 8

Carrera: 1:00

*Los datos corresponden al huso horario de Argentina