Bomba: River marcó diferencias con la AFA y dejará de asistir al Comité Ejecutivo

“River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones”, expresó el club pero remarcó que en el funcionamiento actual “no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible”.

En el mismo texto, la dirigencia destacó: “River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro”. Y reconoció a la AFA “en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad”. De esta manera, dejó en claro que el club apoya a la asociación en su opinión sobre las SAD y su conflicto con el Gobierno Nacional pero no en la toma de decisiones dentro de la asociación.

El club cuestionó con dureza la forma en que se toman decisiones dentro del Comité Ejecutivo. “Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles”, sostuvo River y agregó que los temas deberían incorporarse “en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes”.

Por ese motivo, el club decidió apartarse temporalmente de esos encuentros. “Por este motivo —y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados— el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino”, concluyó el comunicado difundido en las redes oficiales de la institución.

El comunicado completo de River