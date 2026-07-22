Casemiro fue presentado en Inter Miami y será compañero de Messi y De Paul

Durante su presentación, Casemiro destacó el proyecto deportivo que le ofreció el club y dejó en claro cuál será su objetivo en esta nueva etapa. "Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo", aseguró. Luego agregó: "Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento".