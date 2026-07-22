Casemiro fue presentado en Inter Miami y será compañero de Messi y De Paul

Tras su salida de Manchester United, el volante brasilero llegó como jugador libre al club estadounidense, firmando un contrato hasta 2027.
Inter Miami oficializó la incorporación de Casemiro, quien continuará su carrera en la MLS tras quedar libre de Manchester United. El experimentado volante brasileño fue presentado como nuevo refuerzo del equipo que integran Messi, De Paul y varios futbolistas argentinos. El contrato se extenderá hasta fines de 2027, con una cláusula que permitirá prolongarlo hasta junio de 2029.
Antes de quedar habilitado para jugar, el mediocampista de 34 años deberá obtener una visa especial que le permitirá competir en Estados Unidos. Además, para completar la operación, Inter Miami adquirió a LA Galaxy la prioridad de descubrimiento del futbolista, un mecanismo reglamentario de la MLS que organiza los derechos de negociación entre las franquicias.
Durante su presentación, Casemiro destacó el proyecto deportivo que le ofreció el club y dejó en claro cuál será su objetivo en esta nueva etapa. "Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo", aseguró. Luego agregó: "Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento".
La llegada del brasileño representa un nuevo golpe de efecto de Inter Miami en el mercado de pases y refuerza una zona clave del equipo con un futbolista de enorme experiencia internacional. El club continúa apostando por figuras de jerarquía para rodear a Messi y consolidarse como uno de los principales candidatos tanto en la MLS como en las competencias internacionales.
Casemiro inició su etapa europea en Real Madrid, donde construyó una carrera histórica tras un préstamo en Porto. Con el conjunto español conquistó 18 títulos, entre ellos cinco Champions League y tres Ligas de España, antes de ser transferido a Manchester United en 2022. Ahora buscará aportar toda esa trayectoria en un plantel que sigue sumando nombres de peso para pelear por nuevos títulos.
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