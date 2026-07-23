Piti Fernández y la emotiva canción para Lionel Messi y la Scaloneta

Piti Fernández presentó "Único lío en estos héroes", un homenaje a Lionel Messi y la Scaloneta que dialoga con "¿Qué es Dios?", la histórica canción que Las Pastillas del Abuelo le dedicó a Diego Maradona.
La participación de la Selección argentina en el Mundial 2026 dejó una marca especial. Más allá del resultado, el recorrido del equipo de Lionel Scaloni y el papel de Lionel Messi inspiraron a Piti Fernández para volver a unir la música con el fútbol. Así nació Único lío en estos héroes, una canción dedicada al capitán argentino que establece un puente directo con ¿Qué es Dios?, la emblemática obra inspirada en Diego Armando Maradona.
Desde los primeros versos, la nueva obra vuelve sobre la figura de Alberto "Beto" Sueiro, el taxista que entabló una profunda amistad con la banda y es el creador espiritual de ¿Qué es Dios?. Aquel primer encuentro entre ambos fue el punto de partida de lo que años más tarde se transformaría en uno de los homenajes musicales más emblemáticos dedicados a Diego Armando Maradona.
Las historias, reflexiones y la poesía de Sueiro fueron la base de esa obra; luego, Las Pastillas del Abuelo le pusieron música y Piti Fernández les dio voz, dando vida a una canción que trascendió generaciones y quedó ligada para siempre a la figura del Diez.
Tras aquella historia, Piti Fernández volvió a encontrarse con esa inspiración, aunque esta vez sin Beto Sueiro, quien falleció en 2020 (el mismo año en que también partió Diego Armando Maradona). Luego del Mundial 2026, el músico sintió que era el momento de escribirle una canción a Lionel Messi y a la Scaloneta. Así nació "Único lío en estos héroes", una composición que retoma el universo simbólico de "¿Qué es Dios?" para trazar un paralelismo entre Diego y Messi, uniendo sus legados a través de la poesía, la memoria y una misma manera de entender el liderazgo dentro y fuera de la cancha.
Lejos de centrarse únicamente en los títulos o los récords, la letra pone el foco en los valores que representa Messi. El Piti describe al rosarino desde una mirada atravesada por la humildad, el perdón, el compromiso y la capacidad de liderar desde lo colectivo.
Uno de los pasajes más emotivos llega cuando el cantante establece una continuidad simbólica entre ambos ídolos con la frase: "Te extrañamos Diez, reencarnaste en él". A través de esa imagen poética, la canción plantea que el legado de Maradona encontró una nueva expresión en Messi, el capitán que condujo a la Selección argentina hacia la conquista del Mundial de Qatar 2022 y que volvió a liderar durante el Mundial 2026.
El cierre del tema también deja un mensaje que trasciende el fútbol. En uno de sus versos, Piti sostiene que "es asistir y no competir" es el camino hacia la "justicia divina", una idea que reivindica el juego colectivo por encima del individualismo y resume el espíritu con el que eligió homenajear a la Scaloneta.
Con Único lío en estos héroes, Las Pastillas del Abuelo y Piti Fernández no solo le dedicaron una canción a Lionel Messi. También retomaron el universo de "¿Qué es Dios?" para construir un homenaje que, a través de la música y la poesía, celebra el legado de Diego Maradona y Messi sin caer en comparaciones. La obra invita a disfrutar a quienes, para millones de personas, representan las dos máximas figuras de la historia del fútbol.
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