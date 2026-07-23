Piti Fernández y la emotiva canción para Lionel Messi y la Scaloneta

Lejos de centrarse únicamente en los títulos o los récords, la letra pone el foco en los valores que representa Messi. El Piti describe al rosarino desde una mirada atravesada por la humildad, el perdón, el compromiso y la capacidad de liderar desde lo colectivo.

Uno de los pasajes más emotivos llega cuando el cantante establece una continuidad simbólica entre ambos ídolos con la frase: "Te extrañamos Diez, reencarnaste en él". A través de esa imagen poética, la canción plantea que el legado de Maradona encontró una nueva expresión en Messi, el capitán que condujo a la Selección argentina hacia la conquista del Mundial de Qatar 2022 y que volvió a liderar durante el Mundial 2026.

El cierre del tema también deja un mensaje que trasciende el fútbol. En uno de sus versos, Piti sostiene que "es asistir y no competir" es el camino hacia la "justicia divina", una idea que reivindica el juego colectivo por encima del individualismo y resume el espíritu con el que eligió homenajear a la Scaloneta.

Con Único lío en estos héroes, Las Pastillas del Abuelo y Piti Fernández no solo le dedicaron una canción a Lionel Messi. También retomaron el universo de "¿Qué es Dios?" para construir un homenaje que, a través de la música y la poesía, celebra el legado de Diego Maradona y Messi sin caer en comparaciones. La obra invita a disfrutar a quienes, para millones de personas, representan las dos máximas figuras de la historia del fútbol.