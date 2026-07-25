Robaron la computadora del medico de Jorge Messi en su consultorio de Buenos Aires

El médico que atiende a Jorge Messi fue víctima de un robo en su consultorio porteño, donde delincuentes se llevaron una computadora y otros dispositivos.
Norberto Bernardo, urólogo de Jorge Messi, sufrió el robo de una computadora y otros equipos electrónicos en el consultorio que tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El hecho es investigado por la Justicia Federal de Comodoro Py y la causa permanece bajo secreto de sumario.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el robo ocurrió antes del partido que la Selección Argentina disputó ante Inglaterra por las semifinales del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Mientras avanza la investigación, la Justicia busca determinar las circunstancias del hecho y los elementos sustraídos.
Bernardo es uno de los especialistas más reconocidos de la Argentina y América Latina, se desempeña como referente en cirugía robótica, urología moderna y procedimientos mínimamente invasivos. Además, dirige el Centro Argentino de Urología.
El robo se produjo en un contexto en el que la salud de Jorge Messi había generado atención durante el Mundial 2026. Luego del debut de la Selección Argentina ante Argelia, Lionel Messi convirtió tres goles y se emocionó hasta las lágrimas, tras lo cual explicó que su reacción estaba relacionada con una situación extradeportiva.
Días después, un canal de streaming quedó envuelto en una polémica al informar al aire que Jorge Messi había muerto, una versión que posteriormente fue desmentida. El episodio derivó en el despido de la conductora del programa, quien responsabilizó al equipo de producción por la información difundida.
La propia familia de Messi había dado información sobre el estado de salud de Jorge durante esos días. Celia Cuccittini, madre del capitán argentino, confirmó en un intercambio de mensajes difundido en el programa La Mañana con Moria, de eltrece: "Jorge está recuperándose".
Jorge Messi había permanecido varios días internado en una clínica y luego recibió el alta médica para continuar la recuperación en su casa de Rosario. Celia agradeció además las muestras de cariño y calificó como "horrible" el momento generado por las versiones falsas sobre la salud de su marido.
La familia también decidió permanecer en Rosario y no trasladarse a Estados Unidos para acompañar las instancias decisivas del Mundial, con el objetivo de seguir de cerca la evolución de Jorge Messi y observar los partidos de la Selección Argentina a la distancia. Mientras tanto, la Justicia Federal investiga el robo sufrido por el especialista que atiende al padre del futbolista.
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