Robaron la computadora del medico de Jorge Messi en su consultorio de Buenos Aires

Días después, un canal de streaming quedó envuelto en una polémica al informar al aire que Jorge Messi había muerto, una versión que posteriormente fue desmentida. El episodio derivó en el despido de la conductora del programa, quien responsabilizó al equipo de producción por la información difundida.

La propia familia de Messi había dado información sobre el estado de salud de Jorge durante esos días. Celia Cuccittini, madre del capitán argentino, confirmó en un intercambio de mensajes difundido en el programa La Mañana con Moria, de eltrece: "Jorge está recuperándose".

Jorge Messi había permanecido varios días internado en una clínica y luego recibió el alta médica para continuar la recuperación en su casa de Rosario. Celia agradeció además las muestras de cariño y calificó como "horrible" el momento generado por las versiones falsas sobre la salud de su marido.

La familia también decidió permanecer en Rosario y no trasladarse a Estados Unidos para acompañar las instancias decisivas del Mundial, con el objetivo de seguir de cerca la evolución de Jorge Messi y observar los partidos de la Selección Argentina a la distancia. Mientras tanto, la Justicia Federal investiga el robo sufrido por el especialista que atiende al padre del futbolista.