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La salud de Daniel Osvaldo: cómo evoluciona tras ser operado de urgencia

El exfutbolista debió ser intervenido quirúrgicamente por un derrame pleural. Se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Llavallol. Cuál será el próximo paso previsto por los médicos.

El exfutbolista Daniel Osvaldo evoluciona de manera favorable luego de haber sido operado de urgencia en las últimas horas por un derrame pleural. De todos modos, continúa internado en terapia intensiva, según confirmaron sus allegados.

Osvaldo, de 40 años, está sedado y bajo estricta observación médica en el Hospital de Llavallol, en el sur del conurbano, con un compromiso pulmonar severo. A pesar de la complejidad del cuadro, el desarrollo fue favorable después de la cirugía, en la que los especialista lograron drenar el líquido y aliviar la presión sobre el pulmón.

Los médicos informaron que el siguiente paso será mantener al exdelantero de Boca en cuidados intensivos hasta estabilizar las funciones respiratorias; además, se realizarán controles radiológico y análisis sanguíneos.

De Brito informó también que el exfutbolista no tiene obra social, y que en estos momentos se encuentra acompañado por sus hermanos, Valeria y Jonhy. Antes de este episodio de salud, se encontraba abocado a sus proyectos musicales y además participaba en un ciclo de entrevistas por streaming.

El exgoleador vistió las camisetas de Huracán, Espanyol de Barcelona, Roma, Juventus, Boca y Banfield, entre otros clubes, como así también la de la selección italiana, y tras su retiro se dedicó a la música con su banda Barrio Viejo y jugó de forma esporádica algunos torneos de fútbol senior.

A lo largo de su vida, Osvaldo se caracterizó por su exposición mediática. Fue pareja de Jimena Barón, con quien tuvo un hijo, y de Gianinna Maradona. También mantuvo una relación con la periodista Daniela Ballester.

Hace dos años, el exatacante se había manifestado sobre sus problemas personales y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. "Es difícil para mí, pero creo que ha llegado el momento porque estoy bastante desesperado y no me va nada bien. Siento la necesidad de decir que llevo un tiempo luchando contra la depresión, lo que me ha llevado a algunas adicciones, al alcohol y a las drogas. Siento que la vida se me va de las manos", admitió en sus redes sociales.

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