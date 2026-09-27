Racing vs. Boca, por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Mientras que el Xeneize de Arruabarrena viene con una racha de buenos resultados, la Academia de Vojvoda sigue en la cuerda floja y necesita salvar su año metiéndose entre los cuatro mejores del torneo más federal del país.
Racing y Boca se enfrentarán este domingo desde las 17, por los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Gigante de Arroyito. La Academia y el Xeneize buscarán avanzar a las semifinales del torneo federal en un partido que tendrá a Andrés Gariano como árbitro. Todo lo que hay que saber, el horario, la TV y las posibles formaciones.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega con el envión de haber derrotado 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Ese resultado le permitió alcanzar 47 puntos en la tabla anual y extender a 14 partidos su invicto. En la Zona A, en tanto, acumula 17 unidades y ocupa el quinto lugar.
Antes de este cruce en Rosario, el recorrido del conjunto azul y oro en el certamen había sido sin sobresaltos ante Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento. La historia cambió frente a Vélez: tras empatar durante los 90 minutos, Álvaro Montero se convirtió en figura durante la definición por penales, luego de que Dylan Godoy fallara desde los doce pasos en la última acción del tiempo reglamentario.
La serie continuó fuera del campo. El club de Liniers denunció que su rival había incluido seis extranjeros en la planilla, uno más que el máximo permitido. Después de 20 días, el Tribunal de Disciplina resolvió conservar el resultado y sancionar económicamente al club de la Ribera, al considerar que no obtuvo ventaja deportiva porque Ángel Romero permaneció entre los suplentes. La apelación presentada posteriormente por Vélez fue declarada inadmisible por AFA.
Para el compromiso de Rosario, el cuerpo técnico tendrá una ausencia obligada: Montero fue convocado por Néstor Lorenzo para la Selección de Colombia. En cambio, Leonel Flores, llamado por primera vez por Lionel Scaloni a la Argentina, quedó liberado para jugar. Por eso, Leandro Brey aparece como el elegido para ocupar el arco.
La agenda que espera al conjunto azul y oro será exigente: el duelo ante la Academia dará inicio a una seguidilla de ocho encuentros entre fines de septiembre y comienzos de noviembre. Allí aparecen cinco fechas del Torneo Clausura, el Superclásico del 1° de noviembre y la serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. Si avanza en este torneo, además, podría enfrentarse con Banfield el 7 u 8 de octubre.
Del otro lado, el elenco de Avellaneda llega después de una victoria 1-0 ante Sarmiento que le permitió despegarse del último puesto de la Zona B. Con ocho puntos ocupa el anteúltimo lugar, mientras que en la tabla anual aparece 23°, con 29 unidades. Su presente en la Copa Argentina, de todos modos, ofrece un panorama diferente.
En el certamen federal, superó a San Martín de Formosa en 32avos, goleó 4-1 a Defensa y Justicia en 16avos y eliminó a Belgrano en octavos, justamente el último campeón del Apertura. Para esta instancia, Juan Pablo Vojvoda conserva dos interrogantes: Ezequiel Cannavo se recuperó de una molestia muscular y podría reemplazar a Gonzalo Escudero, lo que modificaría el esquema de tres defensores.
Además, Lautaro Díaz quedó afuera de la convocatoria por una sobrecarga en el recto anterior y el psoas del miembro inferior izquierdo. Ante su ausencia, las alternativas son Duván Vergara, Toto Fernández y Tomás Conechny. Así, ambos llegan al Gigante de Arroyito con objetivos inmediatos y realidades diferentes en sus respectivos torneos.
Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Adrián Fernández, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Boca Juniors: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario).
Árbitro: Andrés Gariano.
VAR: Lucas Novelli.
Hora: 17.
TV: TyC Sports.
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