Racing vs. Boca, por los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Para el compromiso de Rosario, el cuerpo técnico tendrá una ausencia obligada: Montero fue convocado por Néstor Lorenzo para la Selección de Colombia. En cambio, Leonel Flores, llamado por primera vez por Lionel Scaloni a la Argentina, quedó liberado para jugar. Por eso, Leandro Brey aparece como el elegido para ocupar el arco.

Rodolfo Arruabarrena y Juan Pablo Vojvoda definen sus equipos para el clásico.

La agenda que espera al conjunto azul y oro será exigente: el duelo ante la Academia dará inicio a una seguidilla de ocho encuentros entre fines de septiembre y comienzos de noviembre. Allí aparecen cinco fechas del Torneo Clausura, el Superclásico del 1° de noviembre y la serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana. Si avanza en este torneo, además, podría enfrentarse con Banfield el 7 u 8 de octubre.

Del otro lado, el elenco de Avellaneda llega después de una victoria 1-0 ante Sarmiento que le permitió despegarse del último puesto de la Zona B. Con ocho puntos ocupa el anteúltimo lugar, mientras que en la tabla anual aparece 23°, con 29 unidades. Su presente en la Copa Argentina, de todos modos, ofrece un panorama diferente.

En el certamen federal, superó a San Martín de Formosa en 32avos, goleó 4-1 a Defensa y Justicia en 16avos y eliminó a Belgrano en octavos, justamente el último campeón del Apertura. Para esta instancia, Juan Pablo Vojvoda conserva dos interrogantes: Ezequiel Cannavo se recuperó de una molestia muscular y podría reemplazar a Gonzalo Escudero, lo que modificaría el esquema de tres defensores.

Además, Lautaro Díaz quedó afuera de la convocatoria por una sobrecarga en el recto anterior y el psoas del miembro inferior izquierdo. Ante su ausencia, las alternativas son Duván Vergara, Toto Fernández y Tomás Conechny. Así, ambos llegan al Gigante de Arroyito con objetivos inmediatos y realidades diferentes en sus respectivos torneos.

Posible formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Adrián Fernández, Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Boca Juniors: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario).

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 17.

TV: TyC Sports.