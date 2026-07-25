River arrancó el Clausura con una dura derrota ante Barracas

El impacto contra River

El gol golpeó anímicamente a River, que perdió claridad y comenzó a jugar con apuro. Durante varios minutos no encontró caminos para vulnerar la defensa visitante, que sostuvo la ventaja con una actuación sólida.

Antes del descanso, el "Millonario" creyó alcanzar el empate con un cabezazo de Lucas Martínez Quarta, pero el VAR confirmó que el defensor estaba adelantado y el árbitro Nazareno Arasa anuló la conquista por fuera de juego.

Además, sobre el cierre de la primera etapa, los jugadores locales reclamaron un penal por un empujón de Kevin Jappert sobre Lautaro Pereyra dentro del área. Sin embargo, ni el árbitro ni la cabina del VAR consideraron que existiera infracción.

Para el complemento, Coudet apostó por una propuesta aún más ofensiva. El ingreso de Lucas Beltrán le dio mayor movilidad al ataque y River comenzó a generar más peligro. Facundo Colidio estuvo muy cerca del empate con un tiro libre que se estrelló en el travesaño.

Con el correr de los minutos, el entrenador agotó las variantes y a los 25 minutos llegó uno de los momentos más esperados de la noche: el ingreso de Ángel Correa, que hizo su debut oficial con la camiseta de River. El campeón del mundo intentó aportar desequilibrio en los metros finales, aunque tampoco logró cambiar el rumbo del partido.

La ocasión más clara del tramo final llegó tras un preciso centro de Acuña que Lucas Beltrán conectó de cabeza, aunque la pelota se fue apenas desviada.

Empujado por la necesidad, River terminó acumulando delanteros y recurriendo a centros sobre el área rival, pero confundió intensidad con claridad. Barracas resistió sin grandes sobresaltos y, con una tarea defensiva muy firme, sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

La derrota dejó expuestas, una vez más, las dificultades futbolísticas del conjunto de Coudet. Después de la caída en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano y la sorpresiva eliminación en la Copa Argentina, River volvió a tropezar en el inicio del segundo semestre y profundizó un presente que empieza a generar preocupación en Núñez. El Clausura apenas comenzó, pero el "Millonario" ya quedó obligado a reaccionar para evitar que la crisis se profundice aún más.