Newell's empezó con el pie derecho y amargó el estreno de Sampaoli en Talleres

Newell's se impuso por 1-0 en Rosario en la primera fecha del Torneo Clausura 2026. Matías Cóccaro convirtió de penal el único gol del encuentro.
Newell's comenzó el Torneo Clausura 2026 con una victoria que ilusiona a sus hinchas. En el Coloso Marcelo Bielsa, el conjunto rosarino derrotó 1-0 a Talleres de Córdoba, en un partido que marcó el debut oficial de Jorge Sampaoli como entrenador de la "T" en el fútbol argentino.
El equipo local fue superior durante buena parte del encuentro y justificó el triunfo, aunque en el tramo final debió sostener la ventaja gracias a una destacada actuación de su arquero Josué Reinatti.
La Lepra tomó la iniciativa desde el arranque, monopolizó la pelota y generó las mejores aproximaciones de la primera mitad. La más clara llegó tras una buena combinación entre Jerónimo Russo y Jerónimo Gómez Mattar, aunque el remate final terminó por encima del travesaño.
El dominio del conjunto rosarino encontró premio al inicio del complemento. Luego de un pelotazo largo, Matías Cóccaro asistió a Walter Mazzantti, quien fue derribado dentro del área por Valentín Fascendini. El propio delantero uruguayo se hizo cargo del penal y, a los nueve minutos, abrió el marcador. Si bien el arquero Ezequiel Unsain adivinó la dirección del remate, no logró evitar el 1-0.
A partir de la desventaja, Talleres reaccionó y comenzó a generar peligro. Rick protagonizó una corrida de casi 50 metros que obligó a una gran intervención de Reinatti, mientras que Valentín Depietri tuvo dos ocasiones muy claras para igualar el encuentro.
Newell's optó por replegarse y buscar espacios para el contraataque, aunque también estuvo cerca de ampliar la diferencia con un tiro libre de Gómez Mattar.
El cierre del partido tuvo otro momento determinante. A los 41 minutos del segundo tiempo, Román Riquelme fue expulsado por doble amonestación tras un golpe con el brazo, dejando a Talleres con diez futbolistas.
Pese a la inferioridad numérica, el conjunto cordobés no bajó los brazos y fue con todo en busca del empate. En el tiempo de descuento, un potente cabezazo de Augusto Schott encontró una espectacular respuesta de Reinatti, quien terminó siendo una de las grandes figuras de la noche y aseguró que los tres puntos quedaran en Rosario.
Con este triunfo, Newell's inició el Clausura con una sonrisa y dejó una buena imagen ante su gente, mientras que Sampaoli deberá trabajar rápidamente para encontrar el funcionamiento de un Talleres que mostró reacción, pero no logró evitar una derrota en su presentación oficial.
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