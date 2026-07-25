Newell's empezó con el pie derecho y amargó el estreno de Sampaoli en Talleres

A partir de la desventaja, Talleres reaccionó y comenzó a generar peligro. Rick protagonizó una corrida de casi 50 metros que obligó a una gran intervención de Reinatti, mientras que Valentín Depietri tuvo dos ocasiones muy claras para igualar el encuentro.

Newell's optó por replegarse y buscar espacios para el contraataque, aunque también estuvo cerca de ampliar la diferencia con un tiro libre de Gómez Mattar.

Incidencia clave

El cierre del partido tuvo otro momento determinante. A los 41 minutos del segundo tiempo, Román Riquelme fue expulsado por doble amonestación tras un golpe con el brazo, dejando a Talleres con diez futbolistas.

Pese a la inferioridad numérica, el conjunto cordobés no bajó los brazos y fue con todo en busca del empate. En el tiempo de descuento, un potente cabezazo de Augusto Schott encontró una espectacular respuesta de Reinatti, quien terminó siendo una de las grandes figuras de la noche y aseguró que los tres puntos quedaran en Rosario.

Con este triunfo, Newell's inició el Clausura con una sonrisa y dejó una buena imagen ante su gente, mientras que Sampaoli deberá trabajar rápidamente para encontrar el funcionamiento de un Talleres que mostró reacción, pero no logró evitar una derrota en su presentación oficial.