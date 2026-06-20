Preocupación para Scaloni: Montiel se lesionó y está en duda para enfrentar a Austria

El defensor sufrió una molestia en el cuádriceps de la pierna derecha y no pudo entrenarse a la par de sus compañeros. Scaloni debe decidir si lo arriesga,
La Selección Argentina recibió una noticia que encendió las alarmas en la previa de su segundo partido del Mundial 2026. Gonzalo Montiel sufrió una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha y quedó en duda para el encuentro ante la Selección de Austria, que se disputará el próximo lunes 22 de junio desde las 14 (hora argentina), por la segunda fecha del Grupo J. Lionel Scaloni deberá decidir si lo arriesga.
El lateral derecho, que fue titular en el debut frente a Argelia, comenzó los entrenamientos de manera diferenciada y realizó trabajos en el gimnasio con el objetivo de evitar una sobrecarga mayor. La molestia aparece en una zona sensible, ya que Montiel venía de recuperarse de un desgarro en el mismo músculo que lo había dejado afuera de los últimos compromisos de su equipo.
El defensor de River había llegado a la concentración argentina con los tiempos ajustados de recuperación y logró estar disponible para el estreno mundialista. Sin embargo, durante el partido ante el conjunto africano volvió a sentir dolor y fue reemplazado en el entretiempo. En los días posteriores, la molestia continuó y el cuerpo técnico decidió manejar la situación con precaución.
En la dinámica habitual de la Selección, los futbolistas que son titulares realizan al día siguiente ejercicios regenerativos y trabajos livianos para recuperar energías. Luego, deben reincorporarse progresivamente a las prácticas normales junto al resto del plantel. Montiel no pudo completar ese proceso y por eso su presencia ante Austria quedó prácticamente descartada.
El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni seguirá de cerca su evolución, aunque todo indica que el lateral no estaría disponible para el próximo compromiso. La principal preocupación pasa por evitar que una lesión muscular se agrave y comprometa su participación en el cierre de la fase de grupos o en una eventual clasificación a los 16avos de final.
Ante este escenario, Scaloni ya analiza alternativas. El reemplazante natural para ocupar el lateral derecho es Nahuel Molina, quien fue titular en gran parte del ciclo previo y tuvo un papel importante en el Mundial de Qatar 2022. El jugador del Atlético de Madrid alternó en los últimos tiempos con Montiel por ese sector y aparece como la opción más probable.
Otra posibilidad que maneja el entrenador es Giuliano Simeone. El delantero, por su despliegue físico y su capacidad para colaborar en la recuperación, puede ocupar distintas posiciones sobre la banda derecha y ofrecer una variante más ofensiva.
La situación de Montiel también había generado incertidumbre antes de la lista definitiva del Mundial. Incluso se había especulado con la posibilidad de que Scaloni convocara a otros futbolistas como Agustín Giay o Nicolás Capaldo si el defensor no llegaba en condiciones.
El campeón del mundo enfrentará a Austria con el objetivo de conseguir una victoria que le permita asegurar el primer puesto del Grupo J y avanzar con tranquilidad a la próxima instancia. Para eso, deberá resolver una de sus primeras dificultades del torneo: la posible ausencia de uno de los jugadores más importantes del ciclo reciente.
Mientras tanto, Montiel continuará trabajando de manera diferenciada y aguardará su evolución para intentar volver cuanto antes a estar a disposición del entrenador argentino.
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