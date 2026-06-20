Preocupación para Scaloni: Montiel se lesionó y está en duda para enfrentar a Austria

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni seguirá de cerca su evolución, aunque todo indica que el lateral no estaría disponible para el próximo compromiso. La principal preocupación pasa por evitar que una lesión muscular se agrave y comprometa su participación en el cierre de la fase de grupos o en una eventual clasificación a los 16avos de final.

Scaloni analiza alternativas

Ante este escenario, Scaloni ya analiza alternativas. El reemplazante natural para ocupar el lateral derecho es Nahuel Molina, quien fue titular en gran parte del ciclo previo y tuvo un papel importante en el Mundial de Qatar 2022. El jugador del Atlético de Madrid alternó en los últimos tiempos con Montiel por ese sector y aparece como la opción más probable.

Otra posibilidad que maneja el entrenador es Giuliano Simeone. El delantero, por su despliegue físico y su capacidad para colaborar en la recuperación, puede ocupar distintas posiciones sobre la banda derecha y ofrecer una variante más ofensiva.

La situación de Montiel también había generado incertidumbre antes de la lista definitiva del Mundial. Incluso se había especulado con la posibilidad de que Scaloni convocara a otros futbolistas como Agustín Giay o Nicolás Capaldo si el defensor no llegaba en condiciones.

El campeón del mundo enfrentará a Austria con el objetivo de conseguir una victoria que le permita asegurar el primer puesto del Grupo J y avanzar con tranquilidad a la próxima instancia. Para eso, deberá resolver una de sus primeras dificultades del torneo: la posible ausencia de uno de los jugadores más importantes del ciclo reciente.

Mientras tanto, Montiel continuará trabajando de manera diferenciada y aguardará su evolución para intentar volver cuanto antes a estar a disposición del entrenador argentino.