Chilavert apuntó contra Alfaro tras la goleada de EEUU a Paraguay: "Lo único que hace bien es hablar"

La leyenda del arco guaraní cuestionó la actitud del plantel después del duro tropiezo y cargó con dureza contra el entrenador argentino por el estreno mundialista.
La caída por 4-1 ante Estados Unidos en el debut del Mundial 2026 dejó una fuerte repercusión en Paraguay. Entre las voces más críticas apareció José Luis Chilavert, quien no ocultó su malestar por la actuación del equipo y también por lo que observó una vez finalizado el encuentro, con una clara disconformidad con Gustavo Alfaro.
El exarquero cuestionó la reacción de los futbolistas tras la derrota, al considerar que no mostraron el nivel de autocrítica que exige una competencia de semejante magnitud. “Hemos perdido por goleada y después vemos a todos los jugadores sacándose selfies con la familia como si fuera que estamos en Disney”.
La histórica figura de la Albirroja profundizó su postura al comparar esa conducta con la manera en que él vivía las derrotas durante su carrera. “Yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación. Lo siento así el fútbol. Después, cuando termine el Mundial, te sacás fotos, pero no podés ahora como si fuera que estás de vacaciones".
Más allá del plantel, el principal apuntado fue Gustavo Alfaro, a quien señaló como el máximo responsable del resultado adverso. En declaraciones a radio Ñanduti, el exguardameta fue contundente al evaluar el trabajo del cuerpo técnico.“Una cosa es discursear, es fácil tocar la guitarra y hablar, pero después la realidad es otra en el Mundial”, disparó. Y remarcó: “Tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival”.
Según el ex capitán paraguayo, las falencias abarcaron tanto el aspecto táctico como la preparación del equipo para afrontar una competencia de máxima exigencia. Además, marcó diferencias entre el rendimiento mostrado durante las Eliminatorias y el nivel que demanda una Copa del Mundo. “No es lo mismo jugar Eliminatorias en casa, que ir a enfrentar a estos fenómenos”, sostuvo. Y agregó: “En el Mundial te enfrentás con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano”.
Las críticas no representan una novedad. Chilavert ya había cuestionado públicamente al entrenador argentino en otras oportunidades, incluso después de reconocer su popularidad en el país. En aquella ocasión, dejó una frase que volvió a tomar relevancia tras el duro estreno mundialista: “Habla de Platón y de Sócrates, pero ellos nunca jugaron al fútbol".
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