Chilavert apuntó contra Alfaro tras la goleada de EEUU a Paraguay: "Lo único que hace bien es hablar"

Embed "La culpa fue completamente de Alfaro"



Dura crítica de José Luis Chilavert a la Selección Paraguaya y al planteamiento del DT.



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Según el ex capitán paraguayo, las falencias abarcaron tanto el aspecto táctico como la preparación del equipo para afrontar una competencia de máxima exigencia. Además, marcó diferencias entre el rendimiento mostrado durante las Eliminatorias y el nivel que demanda una Copa del Mundo. “No es lo mismo jugar Eliminatorias en casa, que ir a enfrentar a estos fenómenos”, sostuvo. Y agregó: “En el Mundial te enfrentás con aviones de guerra y nosotros fuimos con un Super Tucano”.

Las críticas no representan una novedad. Chilavert ya había cuestionado públicamente al entrenador argentino en otras oportunidades, incluso después de reconocer su popularidad en el país. En aquella ocasión, dejó una frase que volvió a tomar relevancia tras el duro estreno mundialista: “Habla de Platón y de Sócrates, pero ellos nunca jugaron al fútbol".