Le sacaron el podio del GP de Mónaco a Gasly y Alpine perdió puntos clave en la Fórmula 1

La FIA volvió a sancionar al francés por el Gran Premio de Mónaco y el equipo cayó al sexto lugar del Campeonato de Constructores.
El Tribunal de Apelaciones de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tomó una decisión que golpea fuerte a Alpine en la Fórmula 1: volvió a dejar sin efecto el tercer puesto que Pierre Gasly había recuperado en el Gran Premio de Mónaco.
El francés había terminado originalmente en el tercer lugar, pero recibió dos sanciones de cinco segundos por exceso de velocidad en el ingreso a los boxes. Como no cumplió las penalizaciones durante la carrera, cayó hasta el séptimo puesto en la clasificación final. En ese Gran Premio, Franco Colapinto quedó en el puesto 14°.
Días después, Alpine presentó un reclamo y logró que los comisarios revisaran el caso. El 12 de junio, la FIA anuló las sanciones y le devolvió a Gasly el tercer lugar. Sin embargo, McLaren y Red Bull apelaron esa resolución y ahora la Corte Internacional de Apelaciones decidió volver a aplicar los castigos.
Con el nuevo fallo, Gasly vuelve al séptimo puesto y pierde nueve puntos que habían sido contabilizados para el campeonato. Además, Racing Bulls se beneficia directamente: Liam Lawson y Arvid Lindblad recuperan una posición y suman puntos adicionales.
Así, Alpine queda con 54 puntos en el sexto lugar, mientras que Racing Bulls alcanza las 70 unidades. La diferencia entre ambos equipos pasa a ser de 16 puntos, justo antes del Gran Premio de Italia en Monza.
En el campeonato de pilotos, Gasly también sufre el impacto de la resolución. El francés queda décimo con 35 puntos, mientras que Lawson pasa a tener 51 y Lindblad alcanza las 25 unidades.
La escudería francesa expresó su disconformidad con la decisión y sostuvo que el auto de Gasly no había superado los 60 km/h en el pit lane. Según Alpine, el piloto había activado el limitador antes de la línea correspondiente y la medición utilizada por la FIA había generado la controversia.
Pese al reclamo, la Corte Internacional de Apelaciones ratificó las sanciones originales. De esta manera, el podio de Mónaco queda definitivamente en manos de Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Isack Hadjar, mientras que Gasly vuelve a figurar séptimo.
La resolución llega además en un momento importante para Alpine, que pelea por avanzar en el Campeonato de Constructores. La pérdida de nueve puntos representa un duro golpe para el equipo y agranda la distancia con Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto.
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