Le sacaron el podio del GP de Mónaco a Gasly y Alpine perdió puntos clave en la Fórmula 1

Así, Alpine queda con 54 puntos en el sexto lugar, mientras que Racing Bulls alcanza las 70 unidades. La diferencia entre ambos equipos pasa a ser de 16 puntos, justo antes del Gran Premio de Italia en Monza.

En el campeonato de pilotos, Gasly también sufre el impacto de la resolución. El francés queda décimo con 35 puntos, mientras que Lawson pasa a tener 51 y Lindblad alcanza las 25 unidades.

Qué dijo Alpine tras el fallo

La escudería francesa expresó su disconformidad con la decisión y sostuvo que el auto de Gasly no había superado los 60 km/h en el pit lane. Según Alpine, el piloto había activado el limitador antes de la línea correspondiente y la medición utilizada por la FIA había generado la controversia.

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Pese al reclamo, la Corte Internacional de Apelaciones ratificó las sanciones originales. De esta manera, el podio de Mónaco queda definitivamente en manos de Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Isack Hadjar, mientras que Gasly vuelve a figurar séptimo.

La resolución llega además en un momento importante para Alpine, que pelea por avanzar en el Campeonato de Constructores. La pérdida de nueve puntos representa un duro golpe para el equipo y agranda la distancia con Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto.