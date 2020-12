Lisandro López: "Regalamos el primer tiempo"

“Nosotros jugamos mal y ellos hicieron un gran partido. Regalamos el primer tiempo y a un equipo de esa calidad no le podés dar esa ventaja. En esos primeros 45 minutos casi no tuvimos la pelota. En el segundo tiempo, después del gol, se retrasaron un poco y pudimos dominar un poco más la pelota, pero no alcanzó”, señaló el defensor tras la victoria por penales sobre el Inter de Porto Alegre en La Bombonera.

Luego contó que el entrenador Miguel Angel Russo en el entretiempo, hizo hincapié en eso: "Lo primero que nos dijo es que no puede pasar que regalemos los primeros 45 minutos. En estas instancias no podés regalar nada, el margen de error es corto y no te podés dar esos lujos".

Igual se mostró satisfecho por el resultado: “El objetivo lo cumplimos, estamos contentos, pero somos conscientes que tenemos que mejorar, que no podemos regalar la iniciativa como pasó esta vez durante buena parte del partido. Tenemos que mejorar para que no vuelva a ocurrir lo de hoy", añadió.

Finalmente, con respecto a la ausencia de público, dijo: "Una cosa es la cancha de Boca con los hinchas y otro es la cancha vacía. Muchos jugadores tienen temor de venir a jugar acá y hoy en día no está la gente que es una ayuda muy grande para nosotros. Al no haber gente, el rival puede tener más tranquilidad, pero hoy fallamos nosotros en el primer tiempo y hay mucho por mejorar".

Boca Juniors venció a Inter de Porto Alegre 5-4 en definición por tiros desde el punto penal, tras caer 1-0 durante el tiempo reglamentario, y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la cual se medirá con Racing.