España brilló ante Serbia y saca chapa de candidato para el Mundial

El Seleccionado español se impuso 3-0 en Villarreal con un doblete de Mikel Oyarzabal y un golazo del debutante Víctor Muñoz. Dominó de principio a fin y dejó señales claras en la previa de la Copa del Mundo 2026.
España dio una muestra de carácter y calidad en Villarreal, donde goleó 3-0 a Serbia en un amistoso de la fecha FIFA que dejó sensaciones más que positivas de cara al Mundial 2026. Más allá del resultado, el equipo dirigido por Luis de la Fuente exhibió una identidad consolidada, con un funcionamiento colectivo aceitado y una riqueza de variantes que lo posicionan como uno de los seleccionados a seguir.
Desde el inicio, la Roja impuso condiciones. Con posesión, circulación y precisión en los pases, comenzó a inclinar la cancha frente a un rival que apenas logró sostenerse en los primeros minutos. La primera advertencia llegó temprano, cuando un pase filtrado dejó a Álex Baena en posición de remate, aunque su intento se fue por encima del travesaño.
El dominio se tradujo en el marcador a los 16 minutos con una jugada colectiva de alto vuelo. Lamine Yamal desbordó por derecha, Baena prolongó la acción y Fermín, con un gesto técnico brillante, dejó la pelota servida para Mikel Oyarzabal. El delantero no dudó y sacó un zurdazo potente para abrir el marcador.
España no aflojó y siguió acumulando situaciones. Yamal estuvo cerca de ampliar con un remate que se estrelló en el palo, mientras que Serbia apenas inquietó con un intento de Veljko Birmancevic que encontró bien parado a Unai Simón.
Antes del descanso, el conjunto español volvió a golpear. Esta vez, Oyarzabal mostró su jerarquía individual: recibió de espaldas, giró con rapidez y clavó un remate espectacular en el ángulo para firmar su doblete y el 2-0.
Las estadísticas reflejaron la superioridad: más del 70% de posesión, amplia diferencia en cantidad de pases y un control absoluto del juego. Serbia, en tanto, reclamó un penal que no fue sancionado y luego se vio perjudicada por la falta de VAR en una jugada anulada en el complemento.
En la segunda mitad, De la Fuente aprovechó para mover el banco y probar variantes sin que el equipo perdiera intensidad. Los ingresos de Dani Olmo, Ferrán Torres y otros nombres mantuvieron la dinámica y el control del partido.
El tercer gol fue una síntesis del estilo español. Tras una secuencia de pases rápidos y precisos, Ferrán asistió de taco al debutante Víctor Muñoz, quien definió con tres dedos para marcar un tanto de gran factura en su primera aparición con la selección.
Con el resultado definido, España siguió dominando y estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero se encontró con una gran actuación del arquero Vanja Milinkovi-Savi, que evitó una goleada aún mayor.
Más allá del 3-0, que incluso quedó corto, el equipo español dejó en claro que atraviesa un gran momento. Con figuras consolidadas, jóvenes talentosos y un funcionamiento colectivo sólido, la Roja parece haber encontrado el equilibrio justo en la antesala de la Copa del Mundo.
El amistoso no solo sirvió para sumar confianza, sino también para confirmar que España llega con argumentos futbolísticos y variantes suficientes como para ilusionarse en grande. De la Fuente lo sabe, y su sonrisa al final del partido fue el reflejo de un equipo que empieza a sentirse listo para competir en la élite mundial.
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