Scaloni fue autocrítico tras la victoria ante Mauritania: "No hicimos un buen partido"

En esa línea, defendió la decisión de realizar variantes y darle minutos a futbolistas que buscan un lugar en la lista definitiva. Incluso confirmó que habló con Lionel Messi para que sumara rodaje de manera controlada. “La idea era que juegue un rato y así lo decidimos”, señaló.

También destacó el aporte de los jugadores que tuvieron su estreno o sumaron minutos en un contexto adverso. “No es fácil debutar en un partido que no está siendo bueno, pero han dado lo suyo. Los vamos a seguir viendo”, sostuvo, sin individualizar.

La lesión de Joaquín Panichelli

Otro de los puntos que atravesó la conferencia fue el impacto anímico por la lesión de Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado y se perderá el Mundial. Scaloni no ocultó su tristeza: “Fue muy feo lo que vivimos. Es un chico que se estaba entrenando de una manera increíble”.

Si bien evitó vincular directamente ese episodio con el rendimiento del equipo, reconoció que se trató de un golpe emocional. “No sé si influye o no, pero fue muy triste. No lo merece nadie”, expresó.

En cuanto a lo futbolístico, el entrenador explicó algunas de las decisiones tácticas, como la utilización de Giuliano Simeone por la banda izquierda, en busca de nuevas variantes. “Lo estamos viendo en distintos sectores, es una prueba para ver qué nos puede aportar”, indicó.

La misma lógica

De cara al próximo compromiso ante Zambia, Scaloni adelantó que continuará con la misma lógica: observar, probar y sacar conclusiones. “Va a ser más o menos como hoy. Estos partidos sirven para eso”, dijo.

Además, relativizó cualquier exceso de confianza y subrayó la paridad del fútbol actual. “Cuando estamos bien, competimos con cualquiera. Pero cuando bajamos un poquito, se complica. No hay rivales fáciles”, remarcó.

El entrenador también reveló que ya comenzó a analizar a posibles rivales mundialistas y advirtió que todos representan un desafío. “Van a ser partidos duros, se definen por detalles”, anticipó.

Pese a la floja actuación, Scaloni evitó dramatizar. Confía en el potencial del equipo y en la capacidad de recuperación. “No es que estoy enojado, porque sabemos que podemos jugar mejor. Ya lo hicimos. Y si lo hicimos, lo podemos volver a hacer”, concluyó.

Argentina ganó, pero no dejó buenas sensaciones. Y eso, en la mirada de su entrenador, puede ser incluso una señal positiva: detectar errores a tiempo para llegar mejor preparado a la gran cita.