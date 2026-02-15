Fútbol |

Eduardo Domínguez y Fernando Zaniratto hablaron después del empate en el clásico platense

Los entrenadores analizaron la igualdad sin goles entre Gimnasia y Estudiantes en el Bosque por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Gimnasia y Estudiantes empataron 0 a 0 en el Bosque por la quinta fecha del Torneo Apertura. Tras la igualdad en el clásico platense, Eduardo Domínguez y Fernando Zaniratto, entrenadores del Pincha y el Lobo respectivamente, analizaron el encuentro que no tuvo emociones.

“Un clásico tan encima del inicio (del torneo) y con todo el movimiento interno del mercado de pases, sobre todo con todo lo sucedido con Edwuin (Cetré)… salir de ahí para preparar un partido tan importante, era importante”, comentó Domínguez la dificultad de la planificación del encuentro.

“No estuvimos finos, esa es la deuda pendiente. Me da alegría y satisfacción el rendimiento, por otro lado un sabor amargo porque lo tendríamos que haber ganado”, completó el Barba sobre el encuentro. Por otro lado, el DT comentó que "es normal que se le vaya la cabeza" a Cetré con las idas y vueltas sobre su futuro y que "si se queda queremos que sea determinante" como en el último tiempo.

Y, se deshizo en elogios sobre Cristian Medina, que está cerca de irse a Botafogo de Brasi: “Lo vengo diciendo hace mucho, para mí el mejor volante del fútbol argentino hoy, el más desequilibrante. Nos genera juego por todos lados, lo queremos acá, yo particularmente".

Por su parte, Zaniratto reconoció la superioridad de Estudiantes en el campo de juego: "No sé si pudimos hacer algo más, es lo que nos permitieron hacer”. El entrenador valoró el orden táctico del equipo y admitió que sufrieron en alguna aceleración del rival.

Con respecto a su cruce con algunos hinchas al final del primer tiempo, que le reclamaban por el rendimiento de su equipo, el técnico expresó: “Lo que pasó con los plateístas tengo que aprender a manejarlo. Hay gente que viene con problemas desde afuera y se descarga con nosotros”.

Por último, el DT analizó el punto que obtuvo Gimnasia con Estudiantes: "No rescatamos un punto, es un punto que suma". Un clásico incómodo, en el inicio del año con aún posibilidades de salidas de futbolistas, que no generó crisis en ninguno de los dos equipos.

