Leandro Paredes: por qué pidió el cambio y su autocrítica por el presente de Boca

El capitán del Xeneize, que pidió salir en el segundo tiempo del empate sin goles con Platense, explicó que "viene arrastrando una molestia" y aseguró que "hay que pensar en lo que se hizo mal" en La Bombonera.
Leandro Paredes explicó por qué pidió el cambio en el empate sin goles con Platense y fue autocrítico por el presente del equipo, que perdió con merecimiento en sus dos presentaciones de visitante (Estudiantes y Vélez) y volvió a tener un bajo rendimiento en la igualdad con el Calamar en La Bombonera.
Promediando los 40 minutos del complemento, el volante de la Selección Argentina miró al banco de suplentes, hizo el gesto y Úbeda mandó a la cancha a Milton Delgado. "No puedo pisar", les dijo a sus compañeros al salir con tristeza y encendiendo las alarmas en el mundo Boca.
"Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre", explicó en una entrevista post-partido con ESPN.
A continuación, Paredes fue consultado sobre el mal momento del equipo: "Obviamente duele hacer este tipo de partidos, los dos de visitante que hicimos. Tenemos que cambiar y mejorar muchísimas cosas, hacer autocrítica para lo que viene".
Y concluyó: "El grupo está bien, está fuerte y no queda otra que seguir mejorando, mirando para adelante, mañana pensar en lo que se hizo mal y mejorar". Boca buscará levantar cabeza este viernes, desde las 20 en La Bombonera, frente al Racing de Gustavo Costas, que empezó a hilvanar triunfos más allá que también está en una crisis futbolística.
