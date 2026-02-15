Leandro Paredes: por qué pidió el cambio y su autocrítica por el presente de Boca

Promediando los 40 minutos del complemento, el volante de la Selección Argentina miró al banco de suplentes, hizo el gesto y Úbeda mandó a la cancha a Milton Delgado. "No puedo pisar", les dijo a sus compañeros al salir con tristeza y encendiendo las alarmas en el mundo Boca.

Embed EL PRESENTE DE BOCA, SU MOLESTIA FÍSICA Y LA FORTALEZA DEL GRUPO: Leo Paredes habló tras el 0-0 ante Platense en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uytr0k6rTC — SportsCenter (@SC_ESPN) February 16, 2026

"Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre", explicó en una entrevista post-partido con ESPN.

A continuación, Paredes fue consultado sobre el mal momento del equipo: "Obviamente duele hacer este tipo de partidos, los dos de visitante que hicimos. Tenemos que cambiar y mejorar muchísimas cosas, hacer autocrítica para lo que viene".

Y concluyó: "El grupo está bien, está fuerte y no queda otra que seguir mejorando, mirando para adelante, mañana pensar en lo que se hizo mal y mejorar". Boca buscará levantar cabeza este viernes, desde las 20 en La Bombonera, frente al Racing de Gustavo Costas, que empezó a hilvanar triunfos más allá que también está en una crisis futbolística.