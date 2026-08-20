Mundial de hockey: Los Leones golearon 7-1 a Nueva Zelanda y avanzaron a la segunda fase

El seleccionado argentino reaccionó tras comenzar en desventaja, goleó a los oceánicos y se metió en la próxima instancia, donde enfrentará a Inglaterra e India.
Los Leones tuvieron una actuación contundente y golearon 7-1 a Nueva Zelanda en el cierre del Grupo A del Mundial de hockey 2026. El seleccionado argentino comenzó en desventaja, pero reaccionó a tiempo, dio vuelta el partido y terminó sellando una victoria que le permitió avanzar a la segunda fase del certamen.
El encuentro se disputó en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, donde Argentina volvió a mostrar su capacidad de reacción. Nueva Zelanda se puso en ventaja a los 12 minutos del primer cuarto, cuando Kane Russell convirtió un penal luego de una infracción sancionada por los árbitros.
Los dirigidos por Lucas Rey no se desesperaron y comenzaron a generar situaciones de peligro. En el segundo cuarto, Argentina consiguió el empate también mediante un penal. Tomás Domene se hizo cargo de la ejecución y estableció el 1-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.
En el tercer cuarto llegó el momento decisivo. Pese a que Thomas Habif recibió una tarjeta verde y Los Leones quedaron momentáneamente con un jugador menos, el seleccionado argentino logró dar vuelta el marcador. A los nueve minutos, Bautista Capurro recibió dentro del área y definió con precisión para poner el 2-1.
Argentina siguió presionando y encontró nuevamente a Domene, que ejecutó de manera impecable un córner corto para ampliar la ventaja a 3-1. Nueva Zelanda intentó reaccionar, pero la defensa argentina se mostró firme y evitó que los oceánicos volvieran a meterse en partido.
En el último cuarto, Los Leones aprovecharon los espacios que dejó Nueva Zelanda y transformaron la victoria en goleada. A los tres minutos, Tadeo Marcucci apareció para marcar el 4-1 tras una jugada preparada de córner corto.
Poco después, una gran acción ofensiva terminó con Nicolás Keenan convirtiendo el quinto tanto argentino. Con el partido prácticamente definido, Nueva Zelanda decidió arriesgar y llegó a jugar sin arquero para sumar un jugador de campo.
La decisión fue aprovechada por Bautista Capurro, quien encontró el arco vacío y marcó el 6-1. Sobre el cierre, Tomás Domene recuperó la bocha y convirtió el séptimo gol, completando su hat-trick y sellando una goleada contundente.
Con este resultado, Los Leones cerraron su participación en el Grupo A con seis puntos, producto de las victorias ante Japón y Nueva Zelanda y la derrota frente a Países Bajos. La clasificación a la segunda fase les permitirá seguir en carrera por el título mundial.
En la próxima instancia, Argentina integrará el Grupo E y tendrá como rivales a Inglaterra e India, además de otro seleccionado que completará la zona. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a las semifinales, por lo que cada partido será determinante.
La próxima presentación de Los Leones será este sábado a las 14 frente a Inglaterra, en un encuentro que marcará el comienzo de una nueva etapa del Mundial.
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