Mundial de hockey: Los Leones golearon 7-1 a Nueva Zelanda y avanzaron a la segunda fase

Argentina siguió presionando y encontró nuevamente a Domene, que ejecutó de manera impecable un córner corto para ampliar la ventaja a 3-1. Nueva Zelanda intentó reaccionar, pero la defensa argentina se mostró firme y evitó que los oceánicos volvieran a meterse en partido.

Los Leones aceleraron en el último cuarto y liquidaron el partido

En el último cuarto, Los Leones aprovecharon los espacios que dejó Nueva Zelanda y transformaron la victoria en goleada. A los tres minutos, Tadeo Marcucci apareció para marcar el 4-1 tras una jugada preparada de córner corto.

Poco después, una gran acción ofensiva terminó con Nicolás Keenan convirtiendo el quinto tanto argentino. Con el partido prácticamente definido, Nueva Zelanda decidió arriesgar y llegó a jugar sin arquero para sumar un jugador de campo.

La decisión fue aprovechada por Bautista Capurro, quien encontró el arco vacío y marcó el 6-1. Sobre el cierre, Tomás Domene recuperó la bocha y convirtió el séptimo gol, completando su hat-trick y sellando una goleada contundente.

Con este resultado, Los Leones cerraron su participación en el Grupo A con seis puntos, producto de las victorias ante Japón y Nueva Zelanda y la derrota frente a Países Bajos. La clasificación a la segunda fase les permitirá seguir en carrera por el título mundial.

En la próxima instancia, Argentina integrará el Grupo E y tendrá como rivales a Inglaterra e India, además de otro seleccionado que completará la zona. Los dos mejores equipos del grupo avanzarán a las semifinales, por lo que cada partido será determinante.

La próxima presentación de Los Leones será este sábado a las 14 frente a Inglaterra, en un encuentro que marcará el comienzo de una nueva etapa del Mundial.