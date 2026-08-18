Mundial de Hockey: Los Leones perdieron con Países Bajos

La Selección Argentina cayó 3 a 1 frente al último campeón olímpico en la segunda jornada de la Copa del Mundo y quedó obligada a sumar ante Nueva Zelanda para avanzar.

Los Leones perdieron 3 a 1 con Países Bajos por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Hockey sobre césped. El conjunto dirigido por Lucas Rey no pudo sostener el empate conseguido en el primer tiempo y terminó sufriendo dos goles en el tercer cuarto. Con este resultado, Argentina mantiene tres puntos y deberá definir su clasificación frente a Nueva Zelanda, que tiene la misma cantidad de unidades.