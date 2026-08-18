Mundial de Hockey: Los Leones perdieron con Países Bajos

La Selección Argentina cayó 3 a 1 frente al último campeón olímpico en la segunda jornada de la Copa del Mundo y quedó obligada a sumar ante Nueva Zelanda para avanzar.
Los Leones perdieron 3 a 1 con Países Bajos por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Hockey sobre césped. El conjunto dirigido por Lucas Rey no pudo sostener el empate conseguido en el primer tiempo y terminó sufriendo dos goles en el tercer cuarto. Con este resultado, Argentina mantiene tres puntos y deberá definir su clasificación frente a Nueva Zelanda, que tiene la misma cantidad de unidades.
El seleccionado argentino había logrado igualar el encuentro en el primer cuarto gracias a Nicolás Della Torre, quien marcó tras un córner corto a los 11 minutos. Antes, Thierry Brinkman había puesto en ventaja a los neerlandeses con un potente golpe de revés.
Países Bajos dominó buena parte del segundo período y tuvo oportunidades para volver a ponerse arriba, aunque una revisión anuló un córner corto. Sobre el cierre, Matías Andreotti recibió una tarjeta amarilla y dejó a Los Leones con un jugador menos durante diez minutos, pero el equipo resistió y llegó al descanso 1-1.
El conjunto local volvió a golpear en el inicio del tercer cuarto mediante Tijmen Reyenga, quien convirtió tras la salida de un córner corto. Siete minutos más tarde, Duco Telgenkamp amplió la diferencia con una definición de media vuelta que dejó sin respuestas al arquero argentino. Los Leones buscaron reaccionar durante el tramo final, pero no encontraron precisión dentro del área para descontar.
La última fecha de la fase de grupos será decisiva para Argentina, que enfrentará a Nueva Zelanda el jueves 20 a las 7.30, hora argentina. Ambos equipos tienen tres puntos, aunque Los Leones cuentan con una mejor diferencia de gol y necesitan ganar o empatar para avanzar. Países Bajos, ya clasificado e invicto, cerrará su participación ante Japón.
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