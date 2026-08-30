Los Leones le ganaron a Países Bajos y lograron la medalla de bronce

El seleccionado masculino venció 2 a 1 en el partido por el tercer puesto. Los goles de la victoria fueron convertidos por Tomás Domene y Matías Rey. Ayer, Las Leonas se habían consagrado campeonas del mundo.
Los Leones derrotaron este domingo a Países Bajos 2 a 1 y consiguieron la medalla de bronce en el Mundial de Hockey sobre césped sintético. De esta manera, volvieron a subir al podio, tal como había ocurrido en la Copa del Mundo de 2014.
El seleccionado masculino se llevó la victoria con goles de Tomás Domene y Matías Rey. Los últimos minutos fueron complicados para el equipo dirigido por Lucas Rey, debido a que los europeos tuvieron tres córners cortos.
La medalla de bronce llegó el día después del título mundial de Las Leonas, que derrotaron a Países Bajos por penales australianos en la final.
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