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Los Leones le ganaron a Países Bajos y lograron la medalla de bronce

El seleccionado masculino venció 2 a 1 en el partido por el tercer puesto. Los goles de la victoria fueron convertidos por Tomás Domene y Matías Rey. Ayer, Las Leonas se habían consagrado campeonas del mundo.

Los Leones derrotaron este domingo a Países Bajos 2 a 1 y consiguieron la medalla de bronce en el Mundial de Hockey sobre césped sintético. De esta manera, volvieron a subir al podio, tal como había ocurrido en la Copa del Mundo de 2014.

El seleccionado masculino se llevó la victoria con goles de Tomás Domene y Matías Rey. Los últimos minutos fueron complicados para el equipo dirigido por Lucas Rey, debido a que los europeos tuvieron tres córners cortos.

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