El Platense de Palermo se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina

¡GOL DE INSTITUTO TRAS CHEQUEO DEL VAR!



Tissera y un derechazo cruzado para el 1 a 0 de la Gloria sobre Platense. Tras revisión del VAR, Rey Hilfer convalidó el tanto del conjunto cordobés. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/oREl1yoNiq — TyC Sports (@TyCSports) August 28, 2026

Platense encontró el empate a los siete minutos del complemento después de un flojo rebote que dejó Marcos Ledesma, que terminó en un centro para Tomás Silva, quien debió solamente empujar el balón a la red. De esta manera, empatando 1 a 1 en el Bielsa, el pase se definió desde los doce pasos: Platense se impuso 3-1 a Instituto gracias a Juan Pablo Cozzani, quien ¡atajó tres definiciones! para convertirse en el héroe del equipo.