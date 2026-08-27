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El Platense de Palermo se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina

El Calamar comenzó perdiendo en el primer tiempo con Instituto, pero le empató en el complemento y se impuso desde los doce pasos en el Marcelo Bielsa para pasar de ronda.

Platense venció por penales a Instituto en el estadio Marcelo Bielsa y se metió en los cuartos de final de la Copa Argentina. El equipo de Martín Palermo comenzó perdiendo en el primer tiempo, pero logró el empate en el complemento y se impuso desde los doce pasos para avanzar a la siguiente ronda del certamen federal.

Instituto abrió el marcador a los 27 minutos de juego gracias a un derechazo de Matías Tissera. El gol fue anulado por un supuesto offside que no existió. El VAR le avisó al árbitro Leandro Rey Hilfer del error y el tanto fue convalidado. De esta manera, La Gloria se fue 1 a 0 arriba del marcador al descanso.

Platense encontró el empate a los siete minutos del complemento después de un flojo rebote que dejó Marcos Ledesma, que terminó en un centro para Tomás Silva, quien debió solamente empujar el balón a la red. De esta manera, empatando 1 a 1 en el Bielsa, el pase se definió desde los doce pasos: Platense se impuso 3-1 a Instituto gracias a Juan Pablo Cozzani, quien ¡atajó tres definiciones! para convertirse en el héroe del equipo.

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