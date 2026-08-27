Quiénes integran el cuerpo técnico de transición de River con Ponzio a la cabeza

Escudero es una de las principales figuras del nuevo equipo de trabajo por su conocimiento del plantel y de la estructura de River. El actual entrenador de la Reserva ya estuvo al frente del primer equipo en los últimos dos interinatos de un partido, luego de las salidas de Martín Demichelis en 2024 y Marcelo Gallardo en 2026. Manfredi, en tanto, cuenta con una extensa trayectoria en las divisiones juveniles: fue campeón con la Séptima de River en 2010 y dirigió a la camada 1994, de la que formaron parte Sebastián Driussi, Guido Rodríguez y Lucas Ocampos.