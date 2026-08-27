Quiénes integran el cuerpo técnico de transición de River con Ponzio a la cabeza

El León estará acompañado por Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes, Cristian Segura y Nicolás Paolorossi como preparadores físicos y Marcelo Barovero seguirá con los arqueros.
Leonardo Ponzio ya tiene definido el equipo que lo acompañará durante su interinato al frente de River, luego de asumir en reemplazo de Eduardo Coudet tras la eliminación de la Copa Sudamericana. Marcelo Escudero y Christian Manfredi serán sus ayudantes de campo, mientras que Cristian Segura y Nicolás Paolorossi estarán a cargo de la preparación física. Además, Marcelo Barovero se mantendrá como entrenador de arqueros.
Escudero es una de las principales figuras del nuevo equipo de trabajo por su conocimiento del plantel y de la estructura de River. El actual entrenador de la Reserva ya estuvo al frente del primer equipo en los últimos dos interinatos de un partido, luego de las salidas de Martín Demichelis en 2024 y Marcelo Gallardo en 2026. Manfredi, en tanto, cuenta con una extensa trayectoria en las divisiones juveniles: fue campeón con la Séptima de River en 2010 y dirigió a la camada 1994, de la que formaron parte Sebastián Driussi, Guido Rodríguez y Lucas Ocampos.
El resto del cuerpo técnico tiene a Cristian Segura y Nicolás Paolorossi como preparadores físicos, mientras que Barovero continuará trabajando específicamente con los arqueros. Segura ya se desempeñó en esa función dentro de la Reserva, mientras que Manfredi también registra experiencias fuera de Núñez, con pasos por las inferiores de San Lorenzo y equipos como Talleres de Remedios de Escalada y Deportivo Armenio. La conformación apunta a rodear a Ponzio, quien tendrá su primera experiencia como entrenador de un plantel profesional.
El debut del nuevo cuerpo técnico será este domingo ante Banfield, desde las 15, en el estadio Florencio Sola, por el Torneo Clausura. La dirigencia todavía no estableció públicamente una fecha de finalización para el interinato, aunque Ponzio continuará al menos hasta diciembre y sus resultados podrían modificar los planes para 2027. Mientras tanto, el club buscará un entrenador definitivo sin apuro y con la posibilidad de evaluar durante los próximos meses el trabajo del histórico ex-mediocampista.
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