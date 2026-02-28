Independiente fue paciente y venció a Central Córdoba para seguir prendido arriba

Desde el arranque, el Rojo impuso condiciones. Con presión alta y circulación dinámica, marcó los tiempos y recuperó rápido la pelota en campo rival. Las primeras situaciones fueron todas del local, pero el arquero Alan Aguerre respondió con solvencia y sostuvo el cero en su arco ante los reiterados intentos.

Sin embargo, el Ferroviario no se resignó. En dos avances aislados generó oportunidades clarísimas que exigieron al máximo a Rodrigo Rey. El guardameta del Rojo respondió con reflejos notables y envió ambos remates al córner, evitando lo que hubiera sido un golpe inesperado.

La intensidad no decayó. Antes del descanso, Independiente volvió a estar cerca: un disparo se estrelló en el palo y otro en el travesaño, en una ráfaga que dejó la sensación de injusticia por el 0-0 con el que se fueron al entretiempo.

El complemento fue, en gran medida, un monólogo del conjunto de Avellaneda. Central Córdoba apenas inquietó con un par de aproximaciones, mientras el local empujaba y acumulaba méritos. Faltó precisión en la definición y también pesó la buena actuación de Aguerre, que prolongó la incertidumbre.

Cuando el empate parecía sellado, llegó la recompensa. Santiago Arias envió un centro preciso desde la derecha y Gabriel Ávalos ganó en lo alto para conectar un cabezazo potente contra el palo izquierdo, desatando la euforia en Avellaneda.

Ya en tiempo agregado, Ignacio Malcorra lanzó un centro atrás e Iván Marcone definió con categoría para establecer el 2-0 definitivo a los 51 minutos y sellar una victoria merecida.

Con este triunfo, Independiente se ubica tercero en el Grupo A, a la espera del cierre de la fecha. En la próxima jornada -la décima, ya que la novena no se disputará- recibirá a Unión, mientras que Central Córdoba visitará a Defensa y Justicia.