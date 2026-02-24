Copa Argentina: Boca venció a Gimnasia de Chivilcoy con un doblete de Adam Bareiro

Boca marcó la diferencia de jerarquía, ganó con justicia y mereció golear en uno de esos encuentros incómodos para los equipos de Primera División y más de la albergadura del Xeneize, donde ganar no es más que un deber y ha habido históricamente sorpresas en esta competición.

Adam Bareiro abrió el marcador a los 41 minutos de juego en un gol bien de centrodelantero apareciendo dentro del área tras un centro desde la banda izquierda. Y selló su doblete a los 12 minutos del complemento con un excelso cabezazo tras un centro preciso de Marco Pellegrino, una acción que recordó sus buenos momentos en San Lorenzo.

El delantero paraguayo festejó con topo gigio sus dos tantos y explicó post partido: "Se los tenía que dedicar a Román por toda la confianza". Un debut auspicioso del futbolista que dividió a los hinchas con su arribo: un sector le abría los brazos con la ilusión del gol del ex y otro todo lo contrario por el peso de haber estado en la otra vereda.

Boca tuvo una infinidad de situaciones para golear pero siempre por una u otra cosa se le negó el tercer tanto: las malas definiciones (Merentiel solito frente al arquero mandó el balón a las nubes), las una y mil atajadas de Nicolás Dormisch (le ganó un mano a mano a Bareiro y Alarcón, entre otros), el palo (tiro de Braida) y el travesaño (cabezazo de Pellegrino).

Un triunfo que puede llenar de confianza al plantel por las formas y que le dio aire a Claudio Úbeda de cara a los próximos compromisos por el Torneo Apertura, que serán claves para la continuidad de su ciclo. Boca avanzó a la siguiente instancia de la Copa Argentina y se va ilusionado con el gran debut de Adam Bareiro.