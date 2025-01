Los Pumas le ganaron a Australia y se consagraron campeones en el Seven de Perth

El equipo que dirige Santiago Gómez Cora tomó una muy buena ventaja desde temprano, gracias a un categórico primer tiempo que les permitió irse al descanso con un cómodo 17-0. Pese al único try que hicieron los Wallabies, la segunda etapa fue una clase magistral del seleccionado argentino, que a base de tries convirtió el resultado en goleada para estampar el 41 a 5 definitivo y consagrarse campeón por segunda vez consecutiva en Perth.

En declaraciones televisivas, Santiago Álvarez reconoció: "Todavía no caigo, este equipo no para de sorprenderme”. Y luego agregó: “Todos los mensajes son de orgullo, lo más lindo es eso. Ese es nuestro gran objetivo y me pone contento porque lo estamos haciendo”.

"Teníamos que jugar por nosotros, hacer nuestro sistema y no pensar que era una final. Son sensaciones que me van a quedar de por vida”, subrayó.

Por su parte, Santiago Mare aseguró que esta consagración le genera “una felicidad enorme, jugamos partidazos y estuvimos muy sólidos". "Estamos muy contentos y disfrutando. Sinceramente no esperaba esta final”, expresó en medio de los festejos por la consagración.

¡Qué final! Orgullosos de vestir la celeste y blanca pic.twitter.com/UmkVvDywv2 — Los Pumas 7s (@lospumas7arg) January 26, 2025

En su camino a la final en Perth, Los Pumas 7s superaron la fase de grupos por ganarle a Australia (31-26) y a Sudáfrica (19-17) y pese a la derrota 24-19 ante Estados Unidos. Ya en los cuartos de final, vencieron 27-14 a Gran Bretaña, mientras que en la semifinal golearon a España con un contundente 40-5.

Con este título, los Pumas 7s alcanzaron la cima de las posiciones en la tabla general, puesto que comparten con Fiji y España (se quedó con la medalla de bronce en Perth). Los ocho mejores de las seis etapas regulares se clasificarán a la gran final en Los Ángeles, donde se conocerá al campeón de la temporada.

Ahora el plantel volverá a la Argentina y, tras una semana de descanso, retomará los entrenamientos de cara al Seven de Vancouver, del 21 al 23 de febrero, donde se consagraron campeones en las últimas dos temporadas.