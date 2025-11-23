Video: Estudiantes le hizo de espaldas el pasillo de campeón a Rosario Central

Claudio Tapia decidió consagrar campeón de la Liga 2025 a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en todo el año, algo que generó un gran revuelo porque no estaba establecido tal distinción y en especial de tal valor, como la de otorgar un título oficial por la asociación.

Tras darse a conocer la noticia del decreto de la Liga 2025, Estudiantes, presidido por Juan Sebastián Verón, lanzó un comunicado. “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”, informó la institución en sus redes sociales.

El club platense desmintió la versión de la AFA y de la LPF sobre que la decisión se tomó con el aval en unanimidad de los clubes de la Primera División: “Tras la reunión del Comité Ejecutivo, en la que por unanimidad se decidió incorporar este nuevo título de competencia anual, también se determinó reconocer como Campeón de Liga 2025 a Rosario Central, al haber sido el equipo que más puntos sumó durante el año”.

La AFA, al ver la postura de Estudiantes, obligó al club a realizarse el pasillo de campeón a Rosario Central. Y el club respondió con mucha creatividad y firmeza realizándolo pero a espaldas, en clara señal de descontento con la decisión, en un nuevo conflicto de la historia de rivalidad dirigencial entre Claudio Tapia y Juan Sebastián Verón.