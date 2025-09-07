Stefano Di Carlo comparó el legado de Gallardo en River con el de Bianchi en Boca

"Gallardo es más para River de lo que es Bianchi para Boca", sentenció Di Carlo. "En el proceso de Bianchi, no rivalizó de forma directa con River. En cambio, Gallardo no solo le dio títulos al club, sino que también le quitó varios a Boca. Es una contra cinco", prosiguió. "En River no hay punto de comparación con la magnitud y la vigencia de Gallardo", concluyó.

Di Carlo, actual Secretario General del club, explicó que el fútbol será un eje fundamental en su gestión. "Va a ser un tema de primer orden y lo voy a tomar de forma exclusiva", aseguró en una entrevista con Radio La Red. En ese marco, sorprendió al proponer un rol más amplio para el DT. "Debe oficiar, como dijo D’Onofrio, como CEO y gerenciador del fútbol", sostuvo y argumentó que tiene "las credenciales, un diferencial de inteligencia y capacidad de imponer sus ideas".

"Marcelo tiene una relación con River que excede todo. Es una leyenda viva y activa. No es un entrenador más, merece otro tratamiento. Tiene la autoridad para hacer y deshacer", remarcó. En cuanto a su lugar en la historia, Di Carlo no dudó en colocarlo en lo más alto del podio junto a Ángel Labruna y el Beto Alonso. "Desde una mirada objetiva, los tres han sido protagonistas de los grandes hitos que explican la grandeza de River", subrayó.